华硕无畏 Pro 15 笔记本核显版本上架：可选 Ultra 5/7 处理器，5999 元起

IT之家 3 月 8 日消息，华硕日前上架了无畏 Pro 15 笔记本的核显版本，定价 5999 元起，此前发售的 Ultra 9 + RTX 4060 版本售价为 8499 元。
华硕无畏 Pro 15 笔记本核显版本可选酷睿 Ultra 5-125H 和 Ultra 7-155H 处理器，标配 32GB LPDDR5X 7467MHz 内存以及 1TB PCIe4.0 SSD；采用金属机身，厚度 13.9mm，重量约 1.5kg。
该机配有 15.6 英寸 2.8K（2880 x 1620，16:9 比例）分辨率 120Hz 高刷 OLED 屏，支持 100% DCI-P3 色域、600 尼特亮度。
该机拥有 75Wh 电池，搭载双风扇双热管散热，性能释放达 50W，配有 RGB 背光键盘、1080p + 红外摄像头、杜比全景声。
接口方面，该机拥有 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、2x 雷电 4、1x HDMI 2.1 TMDS、1x 3.5mm 二合一音频接口、Micro SD 读卡器。
IT之家附华硕无畏 Pro 15 笔记本价格如下：
Ultra 5-125H + 32GB + 1TB 首发价 5999 元
Ultra 7-155H + 32GB + 1TB 首发价 6499 元
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