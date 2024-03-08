联想小新 Pro 14 2024 笔记本新增 Ultra 9 185H 版：70W 性能释放，6599 元

IT之家 3 月 8 日消息，联想小新 Pro 14 2024 AI 酷睿版笔记本现推出了全新的 Ultra 9 185H 版本，定价 6599 元，可提供至高约 70W 性能释放，拥有 32GB + 1TB 存储，将于 3 月 12 日开启预售。

IT之家汇总小新 Pro 14 2024 酷睿版参数如下：

CPU：英特尔酷睿 Ultra 9 185H，16 核心 22 线程，睿频 5.1GHz

GPU：英特尔 ARC 核芯显卡，2 倍性能跃升，支持光线追踪、XeSS 等

AI 单元：全新独立 AI 引擎 NPU

内存：可选 32GB 7467MT/s LPDDR5x，AI 自适应 / 高带宽 / 低延迟三种模式

存储：提供双 Pcle 4.0 M.2 2280 硬盘位，标配一根 1TB SSD

屏幕：2.8K 120Hz 600nits OLED，覆盖 100% DCI-P3 广色域，通过 HDR True Black 500 认证，支持双重莱茵护眼认证

散热：极・风神 + 散热系统、高性能 3D 复合热管、牛角型布局键盘降温风道设计、全新四涡流寒霜风道、冰感键区

电池：84Wh 巨无霸电池（2023 款为 75Wh），本地视频续航约 25.2 小时，真实日常模拟续航约 10.38 小时

接口：2C（含雷电 4，且额外支持 20Gbps 新档位）+2A+HDMI+SD 读卡器

其他：标配 100W 三脚迷你氮化镓快充适配器

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