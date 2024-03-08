良品率成合作关键，消息称三星正争取 Meta 公司 AI 芯片订单

IT之家 3 月 8 日消息，根据韩媒 The Korea Times 报道，Meta 首席执行官扎克伯格近期访问韩国期间，和三星探讨了潜在合作，部分 AI 芯片订单有望交由三星代工。

韩媒援引了匿名韩国高官的内容，表示尹锡悦会晤扎克伯格期间，扎克伯格表达了 Meta 当前过于依赖台积电的担忧，表示台积电当前产能吃紧，代工状态存在诸多“不确定”因素，从长远来看可能会影响 Meta 的供应。

IT之家从报道中获悉，Meta 目前已委托台积电生产两款人工智能芯片，三星代工业务面临的最大挑战在于良品率。

三星代工业务的良品率较低，因此苹果、高通和谷歌将订单转向台积电。如果 Meta 真的转向三星生产下一代人工智能芯片，那么他们合作成功的关键仍然在于良品率。

根据三星之前的路线图，2 纳米 SF2 工艺将于 2025 年亮相。与 3 纳米的第二代 3GAP 工艺相比，在相同频率和复杂度的情况下，它的能效提高了 25%，在相同功耗和复杂度的情况下，它的性能提高了 12%，同时芯片面积减少了 5%。

根据三星晶圆代工论坛（SFF）的计划，三星将于 2025 年开始量产用于移动应用的 2 纳米工艺（SF2），2026 年扩展到高性能计算（HPC）应用，2027 年进一步扩展到汽车领域和预期的 1.4 纳米工艺。

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