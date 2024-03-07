三星电子与工会薪资谈判陷入僵局，或将迎来 55 年来首次罢工

IT之家 3 月 7 日消息，韩国三星电子公司与其劳工团体之间的薪资谈判陷入僵局，如果双方谈判无法取得进展，三星电子可能将面临工人罢工危机。

由于三星与工会在薪资谈判方面未能取得进展，工会方面正威胁如果不满足其要求，将采取罢工行动。此次薪资谈判中，工会要求大幅度涨薪，而三星电子虽然也提出了加薪方案，但双方在加薪幅度上存在较大差距。

据IT之家了解，2 月 20 日，三星电子与韩国电子工会（National Samsung Electronics Union）在世宗政府综合大楼中央劳动委员会举行的首次调解会议上未能达成协议，第二轮谈判将于明日举行。

调解委员会将在提出正式调解方案之前，听取双方陈述并调查相关事实。如果双方接受该方案，将结束这场旷日持久的纠纷，否则工会有权罢工。

三星电子目前提供的方案是将基本工资上调 2.8%，同时延长长期服务休假和生育假，并为员工配偶提供综合体检。相比之前提出的 2.5% 的工资涨幅，三星已经有所让步。然而，这仍然远低于工会要求的 8.1% 涨幅。

如果谈判破裂，工会获得罢工权并付诸行动，这将是该工会成立 55 年以来首次罢工。此前，工会在 2022 年也曾获得罢工权，但最终并未采取罢工行动。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。