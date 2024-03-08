印度首位 AI 教师 Iris 上岗：会 3 种语言、提高个性化教学

IT之家 3 月 8 日消息，印度首位 AI 教师 Iris 近日上岗，希望改变学生的学习体验，通过寓教于乐提高学生对知识的掌握和运用。

Iris 是由 Makerlabs Edutech 私人有限公司与阿塔尔修补实验室（ATL）合作开发的仿人人工智能，旨在协助教师进行课堂教学。与传统机器人不同，Iris 不会取代教师，而是作为一种辅助工具，提供互动学习体验，满足不同的学习风格。

Iris 目前已经在印度沿海城市 Thiruvananthapuram 的 KTCT 高级中学上岗，当地官员认为是教育领域的一个重要里程碑。

Iris 配备了先进的互动功能，配有轮子，可以四处移动，有效地与学生互动，它支持使用三种不同的语言进行交流，并处理学生提出的复杂问题。

IT之家附上官方介绍其优点如下：

人工智能语音助理： Iris 可作为课堂上的智能助理，回答学生的询问，提供解释，并根据他们的需求提供教育内容。

互动学习： Iris 不仅仅是简单的讲座。它可以创建包含测验、活动和个性化内容的互动学习模块，让学生始终参与其中。

多语言能力： Iris 能听懂多种语言并能用多种语言说话，因此能适应有不同学生的教室或寻求多语言教育的教室。

处理复杂问题： Iris 不只是处理基本事实。它可以处理不同学科的复杂问题，加深理解。

移动与操控： Iris 不会被困在一个地方。它可以在教室里移动，甚至有可能与物体互动，为课堂增添另一层活力。

用户友好界面：Iris 的设计便于交互。通过安卓应用程序界面，教师和学生可以控制和个性化他们的学习体验。

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