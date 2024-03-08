人类首部太空实拍电影《挑战》发布终极预告，3 月 15 日内地上映

IT之家 3 月 8 日消息，电影《挑战》将于 3 月 9 日-10 日开启超前点映，3 月 15 日在中国内地上映，这是人类首部太空实拍电影。现在，官方公布了这部电影的终极预告。

影片由 35 岁的俄罗斯女演员尤利娅・佩列西利德（Yulia Peresild）出演，并由克利姆・希片科（Klim Shipenko）执导。尤利娅・佩尔西尔德也成为了全球首位登上太空的女演员，她将于近期开启中国行之旅。

影片讲述了宇航员任务期间突发意外，伤病严重无法支撑返回地球治疗。情急之下，一名女外科医生临危受命，亲身飞赴空间站展开救援行动。时间有限，巨大的困难与挑战下，一场零重力下的极限救援上演。该电影目前豆瓣评分 7.7，获得 40.5 的四星评价。

据IT之家此前报道，电影剧组于 2021 年 10 月 5 日乘坐联盟 MS-19 飞船抵达国际空间站，并在 12 天内首次实现了人类在太空拍摄电影的活动，俄罗斯在轨宇航员也参与了电影的拍摄。

2021 年 10 月 17 日，搭载太空电影《挑战》摄制组的联盟 MS-18 飞船成功返回地球，降落在哈萨克斯坦着陆场。

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