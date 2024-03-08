动力电池存热失控起火风险，一汽-大众召回 5084 辆进口奥迪 e-tron 电动汽车

IT之家 3 月 8 日消息，据国家市场监督管理总局消息，一汽-大众汽车有限公司备案了召回计划：自 2024 年 3 月 29 日起，召回 2019 年 8 月 7 日至 2021 年 10 月 21 日期间生产的部分进口奥迪 e-tron 电动汽车，共计 5084 辆。

本次召回范围内部分车辆，动力电池模块可能会出现自放电异常现象，极端情况下，导致动力电池热失控，存在起火风险。

一汽-大众汽车有限公司将委托一汽奥迪特许经销商，自 2024 年 3 月 29 日起，实施临时召回措施：

为召回范围内车辆定期免费检测（每四个月一次），在电池出现异常时更换电池模组，在最终召回措施实施之前，建议用户将充电电量限制在 80% 以内；

自 2024 年第三季度起，实施最终召回措施：为召回范围内车辆安装车载诊断软件，该软件将检测电池模组的潜在问题，在风险发生之前向驾驶员发出警告，并更换异常的电池模组。

IT之家注：国家市场监督管理总局今天公布了两则召回信息，另一款召回车型为东风风神 E70。

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