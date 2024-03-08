谷歌 Chrome 浏览器开始测试共享字典压缩技术，号称可将网站加载效率提升 90% 以上

IT之家 3 月 8 日消息，据谷歌官方新闻稿，谷歌开发团队正着手在 Chrome 浏览器中实现共享字典（Shared dictionaries）压缩技术，号称可以让网站加载效率提升 90% 以上。开发者目前可以在网站中测试使用 Brotli 或 ZStandard 两款压缩算法字典，以帮助谷歌完善相关特性。

▲ 图源 谷歌官方新闻稿（下同）

谷歌团队以 Angular 框架为例，假设网站使用 Angular1.7.9 版本框架构建，在没有压缩的情况下文件为 172 KB，如果使用 Brotli 压缩算法，即可将文件体积缩小到 53 KB，从而获得接近 70% 的压缩率。

但如果使用自定义的共享字典功能，就可以使用之前版本的资源字典来压缩新版本的资源，这样实际输出的文件只有 4 KB，达到接近 98% 的压缩率，因此“可以极大幅提升网页载入速度”。

IT之家同时从新闻稿中得知，Brotli 和 ZStandard 压缩算法也可以搭配自定义共享字典一起使用，从而获得更高的网页效率，这是因为自定义字典是一个外部文件，可以应用于任何输入，这些字典可以是高度针对单一应用的产品代码或是任何内容，而字典对于输入的适用性则可能对整体压缩效率产生巨大的影响，因此搭配与输入内容高度相似的字典可以达到更高的压缩率。

目前 Chrome 团队对外开放共享字典压缩技术试用，个人测试可以在 Chrome 浏览器中启用 Compression Dictionary Transport 实验性功能，而开发者需要在 Chrome 的 Origin Trial 中注册获取 Token，然后在网站上使用 Token 来启用共享相关压缩功能。

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