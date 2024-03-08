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曜越 Thermaltake Tower 200 迷你机箱新增泡泡粉配色：直立式设计、支持 RTX 4090 显卡

2024/3/8 17:16:21 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖凌晨的鱼 的线索投递！

IT之家 3 月 8 日消息，曜越 Thermaltake 近日推出泡泡粉配色的 Tower 200 直立式迷你机箱。

Thermaltake Tower 200 泡泡粉机箱

Tower 200 直立式迷你机箱于去年 5 月发布。尽管 Tower 200 是一款 Mini-ITX 机箱，但其直立式的设计令其最高可支持长度为 380mm 的 RTX 4090 显卡。

机箱显卡兼容性

机箱右侧兼容 280mm 冷排，自带两个 140mm PWM 风扇。机箱的后部、内侧两侧和底层都配备可拆卸风扇过滤器，并采用蓝粉配色，与机箱主题匹配。

机箱防尘网与 LCD 屏幕

机箱下部还可选装 3.9 英寸 LCD 屏幕模块，支持通过 TT RGB Plus 2.0 软件显示任何自定义图片，能与搭载 LCD 屏幕的水冷头之间联动。最新版本软件还新增了天气模式与时间模式。

机箱拆解图

IT之家总结该机箱参数如下：

  • 三维：高 537mm、宽 300mm、深 280mm

  • 重量：7.7kg

  • 硬盘位：2x 2.5 寸硬盘位、2x 2.5 / 3.5 寸混合硬盘位

  • IO 接口：USB-C 3.2 x1、USB-A 3.0 x2、3.5 mm 耳机孔

  • 冷排兼容性：顶部 1x 120 / 140mm、侧面 1x 120 / 140 / 240 / 280mm

  • 风扇安装位：顶部 1x 120 / 140mm、侧面 2x 120 / 140mm、背面 2x 120 / 140mm、电源仓顶部 1x 120 / 140mm

  • 显卡限长：安装电源仓盖时 280mm、不安装电源仓盖时 380mm

  • 散热器限高：200mm

  • 电源限长：220mm

曜越 Thermaltake Tower 200 泡泡粉机箱定价 129.99 美元（IT之家备注：当前约 936 元人民币），与其他颜色保持一致，屏幕套件定价 99.99 美元（当前约 720 元人民币）。作为参考，该机箱黑白配色版本国内售价为 749 元。

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关键词：机箱Thermaltake

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