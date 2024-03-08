曜越 Thermaltake Tower 200 迷你机箱新增泡泡粉配色：直立式设计、支持 RTX 4090 显卡

IT之家 3 月 8 日消息，曜越 Thermaltake 近日推出泡泡粉配色的 Tower 200 直立式迷你机箱。

Tower 200 直立式迷你机箱于去年 5 月发布。尽管 Tower 200 是一款 Mini-ITX 机箱，但其直立式的设计令其最高可支持长度为 380mm 的 RTX 4090 显卡。

机箱右侧兼容 280mm 冷排，自带两个 140mm PWM 风扇。机箱的后部、内侧两侧和底层都配备可拆卸风扇过滤器，并采用蓝粉配色，与机箱主题匹配。

机箱下部还可选装 3.9 英寸 LCD 屏幕模块，支持通过 TT RGB Plus 2.0 软件显示任何自定义图片，能与搭载 LCD 屏幕的水冷头之间联动。最新版本软件还新增了天气模式与时间模式。

IT之家总结该机箱参数如下：

三维：高 537mm、宽 300mm、深 280mm

重量：7.7kg

硬盘位：2x 2.5 寸硬盘位、2x 2.5 / 3.5 寸混合硬盘位

IO 接口：USB-C 3.2 x1、USB-A 3.0 x2、3.5 mm 耳机孔

冷排兼容性：顶部 1x 120 / 140mm、侧面 1x 120 / 140 / 240 / 280mm

风扇安装位：顶部 1x 120 / 140mm、侧面 2x 120 / 140mm、背面 2x 120 / 140mm、电源仓顶部 1x 120 / 140mm

显卡限长：安装电源仓盖时 280mm、不安装电源仓盖时 380mm

散热器限高：200mm

电源限长：220mm

曜越 Thermaltake Tower 200 泡泡粉机箱定价 129.99 美元（IT之家备注：当前约 936 元人民币），与其他颜色保持一致，屏幕套件定价 99.99 美元（当前约 720 元人民币）。作为参考，该机箱黑白配色版本国内售价为 749 元。

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