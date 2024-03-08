消息称首家小米汽车直营店预计四月开业，可以预约试驾

IT之家 3 月 8 日消息，小米汽车首车发布在即，目前各配套门店正在积极建设中。

据财联社消息，位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店，目前门店装修接近完成，小米汽车 SU7 尚未到店，预计四月份才会正式开业，负责汽车销售的将会是另一批员工，目前已经可以预约试驾，北京小米园区和亦庄小米工厂区域可以体验自动驾驶。

另据每日经济新闻报道，位于北京市朝阳区花虎沟的祥龙博瑞汽车园区内小米汽车 2S 店正在装修中，预计本月底装修完成并开业。

据悉，小米汽车门店采用直营店和授权店两种模式，直营店就是各地的“小米之家”；授权店则是指交给第三方经销商去销售车辆，也就是纯粹的汽车门店。IT之家此前报道，1 月 15 日，小米集团总裁卢伟冰曾发微博表示，“小米汽车销服合作伙伴已经签约，首批 2S 门店已经在装修中，会如期给汽车用户提供 Sales&Service 等优质服务。”其中 2S 门店就是指这种授权店。

此外，小米之家科技有限公司近日发生工商变更，经营范围新增新能源汽车整车销售、充电桩销售、电池销售、二手车经纪、机动车修理和维护、蓄电池租赁、代驾服务等。

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