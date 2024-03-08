因未能保护消费者免受欺诈交易侵害，Meta 或遭韩国监管机构处罚

IT之家 3 月 8 日消息，据韩国《东亚日报》援引不具名知情人士消息，韩国公平贸易委员会将考虑对 Meta Platforms 实施处罚，原因是该公司未能履行消费者保护义务、保护 Facebook 和 Instagram 交易平台的部分用户免受欺诈交易的侵害。

图源 Pixabay

据报道，该机构指控 Meta 未能按照当地电子商务商店相关要求，来采取适当措施保护通过 Facebook、Instagram 来进行交易的用户，且未能在销售交易出现纠纷时为消费者提供补救措施。“虽然它们是社交媒体平台，没有注册为‘电子商务企业’，但它们运营的在线商店实际上要求它们遵守法律。”

报道引述了一则案例，当地一名 30 岁家庭主妇在 Instagram 上看到了一款婴儿用尿布袋，随后花了 8.5 万韩元（IT之家备注：当前约 461 元人民币）购买。据称，这名女子认为卖家的账户有“商业”认证且拥有万余名粉丝，便不加以任何怀疑将钱汇到对方账户。但是在 7 个月后，她仍未收到产品。

这名女子多次通过评论、私信乃至其他聊天工具要求对方退款，但从未收到回复且被对方拉黑。去年 12 月，她向 IG 举报该卖家存在“欺诈或虚假”行为，但事情没有发生任何改变，涉事卖家账号仍在运营。

《东亚日报》评论称，正是因为像这名女子一样的受害者与日俱增，韩国公平贸易委员会才决定对 Meta 采取行动。

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