任天堂 Switch 2 游戏机有望使用英伟达 T239 芯片、三星 8nm 工艺

IT之家 3 月 8 日消息，消息源 @OreXda 日前在 X 平台确认了任天堂 Switch 2 游戏机的 SoC 数据，这款游戏机配备英伟达 T239 芯片，采用三星 8nm 工艺，相关消息也与IT之家此前多次报道的“供应链预测消息”相符。

▲ 图源 OreXda 发布的贴文

另据IT之家多次报道，目前任天堂 Switch 2 的开发套件已经送到各开发工作室，但预计跳票至 2025 年第一季度发售，该机型的具体参数有望如下，但依然要以任天堂最终公布的信息为准：

芯片：定制英伟达 Tegra T239 芯片，带有 Ada Lovelace GPU 专有技术（支持光追和 DLSS 3.1）

屏幕：8 英寸 720P LCD 屏幕，支持 HDMI 2.1、10 Bit 色彩、HDR、4K60 输出。

RAM：8GB/12GB LPDDR5

ROM：64GB、256GB、512GB 的 eMMC 存储，并配有 NVMe SSD

售价：399 美元（IT之家备注：当前约 2849 元人民币）

续航：3-6 小时

特性：可以和智能手机进行联动、改善向后兼容性、改善 Joy-Con 摇杆

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