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中国电信 App 启动华为鸿蒙星河版原生应用开发

2024/3/8 18:19:02 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 3 月 8 日消息，中国电信宣布将加入鸿蒙生态，基于 HarmonyOS NEXT 打造鸿蒙星河版中国电信 App，并启动元服务开发，与鸿蒙生态在技术互补、商业共赢等方向进行合作。

中国电信 App 是中国电信线上唯一自营官方渠道，服务用户量达 3.8 亿，月活超 8300 万，主要承载电信线上基础业务查询办理、话费充值、流量订购、星播客直播和政企等业务

此次中国电信全渠道运营中心与鸿蒙生态达成全面合作，双方将基于 HarmonyOS NEXT 原生互联、原生智能等技术特性，进一步拓展数字生活服务场景并提升用户体验。

据介绍，鸿蒙星河版中国电信 App 将实现在手机、平板等跨终端间的无缝流转服务，同时实现对用户业务查询及办理、消费提醒、在线客服等业务需求的快速响应，带来更流畅、更便捷、更智慧的一站式服务体验。

此外，天翼数字生活公司与华为达成鸿蒙合作，正式启动中国电信小翼管家的鸿蒙原生应用开发。

小翼管家涵盖了天翼看家、全屋智能、全屋 Wi-Fi、天翼云盘、天翼高清、智慧社区、数字乡村等数字生活七大核心产品功能，目前注册用户已达 1.8 亿。

据IT之家此前报道，中国移动 App 今年 1 月宣布，正式基于 HarmonyOS NEXT 启动鸿蒙原生应用及元服务开发。

IT之家附目前已官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商，包括但不限于：

  • IT之家（已启动）

  • 同程旅行（已启动）

  • 开心消消乐（已完成）

  • 美团（已启动）

  • 去哪儿（已启动）

  • 新浪微博（已启动）

  • 石墨文档（已完成）

  • 钉钉（已启动）

  • 飞常准（已启动）

  • 小红书（已完成 Beta 版）

  • B站（已启动）

  • 向日葵（已启动）

  • 58 同城（已启动）

  • 安居客（已启动）

  • 高德地图（已启动）

  • 快看漫画（已启动）

  • 得到（已启动）

  • 浙江传播大脑（已启动）

  • 奥维互动地图（已启动）

  • 小牛电动（已签约）

  • 软通动力（已签约）

  • 《三国杀》系列游戏（已完成）

  • 《倩女幽魂手游》（已完成）

  • 建设银行（已启动）

  • 麦当劳（已启动）

  • 支付宝（已启动）

  • 同花顺（已完成 Beta 版）

  • 交通银行（已启动）

  • HiPaint（已启动）

  • 易车（已启动）

  • 平安金管家（已启动）

  • 网易游戏（已启动）

  • 洪恩识字（已完成）

  • 米哈游（已启动）

  • 喜马拉雅（已完成）

  • 云闪付 App（已启动）

  • 蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

  • 叮咚买菜（已启动）

  • 扫描全能王（已启动）

  • 360 浏览器（已完成）

  • 360 天气大师（已完成）

  • 搜狐集团（已启动）

  • 航旅纵横（已完成核心版本开发）

  • 爱奇艺（已完成 Beta 版）

  • 中国移动 App（已启动）

  • 下厨房 App（已启动）

  • 万达酒店及度假村（已启动）

  • 京东（已启动）

  • 淘宝（已启动）

  • 央视新闻（已启动）

  • 看看新闻（已启动）

  • 随申办（已启动）

  • 浙里办（已启动）

  • 得物（已启动）

  • 顶新国际集团（含集享联盟、Fa 米家、德克士，已启动）

  • 《植物大战僵尸 2》手游（已启动）

  • 广西视听（已启动）

  • 辞海（已启动）

  • 墨迹天气（已启动）

  • 快手（已启动）

  • 中国电信 App（已启动）

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关键词：中国电信鸿蒙原生鸿蒙星河

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