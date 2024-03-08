中国电信 App 启动华为鸿蒙星河版原生应用开发

IT之家 3 月 8 日消息，中国电信宣布将加入鸿蒙生态，基于 HarmonyOS NEXT 打造鸿蒙星河版中国电信 App，并启动元服务开发，与鸿蒙生态在技术互补、商业共赢等方向进行合作。

中国电信 App 是中国电信线上唯一自营官方渠道，服务用户量达 3.8 亿，月活超 8300 万，主要承载电信线上基础业务查询办理、话费充值、流量订购、星播客直播和政企等业务。

此次中国电信全渠道运营中心与鸿蒙生态达成全面合作，双方将基于 HarmonyOS NEXT 原生互联、原生智能等技术特性，进一步拓展数字生活服务场景并提升用户体验。

据介绍，鸿蒙星河版中国电信 App 将实现在手机、平板等跨终端间的无缝流转服务，同时实现对用户业务查询及办理、消费提醒、在线客服等业务需求的快速响应，带来更流畅、更便捷、更智慧的一站式服务体验。

此外，天翼数字生活公司与华为达成鸿蒙合作，正式启动中国电信小翼管家的鸿蒙原生应用开发。

小翼管家涵盖了天翼看家、全屋智能、全屋 Wi-Fi、天翼云盘、天翼高清、智慧社区、数字乡村等数字生活七大核心产品功能，目前注册用户已达 1.8 亿。

据IT之家此前报道，中国移动 App 今年 1 月宣布，正式基于 HarmonyOS NEXT 启动鸿蒙原生应用及元服务开发。

IT之家附目前已官宣适配原生鸿蒙的主要应用或厂商，包括但不限于：

IT之家（已启动）

同程旅行（已启动）

开心消消乐（已完成）

美团（已启动）

去哪儿（已启动）

新浪微博（已启动）

石墨文档（已完成）

钉钉（已启动）

飞常准（已启动）

小红书（已完成 Beta 版）

B站（已启动）

向日葵（已启动）

58 同城（已启动）

安居客（已启动）

高德地图（已启动）

快看漫画（已启动）

得到（已启动）

浙江传播大脑（已启动）

奥维互动地图（已启动）

小牛电动（已签约）

软通动力（已签约）

《三国杀》系列游戏（已完成）

《倩女幽魂手游》（已完成）

建设银行（已启动）

麦当劳（已启动）

支付宝（已启动）

同花顺（已完成 Beta 版）

交通银行（已启动）

HiPaint（已启动）

易车（已启动）

平安金管家（已启动）

网易游戏（已启动）

洪恩识字（已完成）

米哈游（已启动）

喜马拉雅（已完成）

云闪付 App（已启动）

蜻蜓 FM（已完成 Beta 版）

叮咚买菜（已启动）

扫描全能王（已启动）

360 浏览器（已完成）

360 天气大师（已完成）

搜狐集团（已启动）

航旅纵横（已完成核心版本开发）

爱奇艺（已完成 Beta 版）

中国移动 App（已启动）

下厨房 App（已启动）

万达酒店及度假村（已启动）

京东（已启动）

淘宝（已启动）

央视新闻（已启动）

看看新闻（已启动）

随申办（已启动）

浙里办（已启动）

得物（已启动）

顶新国际集团（含集享联盟、Fa 米家、德克士，已启动）

《植物大战僵尸 2》手游（已启动）

广西视听（已启动）

辞海（已启动）

墨迹天气（已启动）

快手（已启动）

中国电信 App（已启动）

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