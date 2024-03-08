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B 社推出《辐射》剧集哔哔小子合金模型：屏幕可工作，售价 199.99 美元

2024/3/8 18:44:39 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 8 日消息，贝塞斯达（B 社）近日于其官方商城上架了《辐射》哔哔小子（Pip-Boy）合金模型，售价 199.99 美元（IT之家备注：当前约 1440 元人民币）。

《辐射》哔哔小子合金模型

该模型基于《辐射》真人剧集中的道具 1:1 打造，由压铸合金与注塑 ABS 塑料混合制成，并经过手工做旧，并具有一个正常工作的 TFT-LCD 屏幕，可以播放动画，也可以作为计时器和闹钟使用。贝塞斯达声称这是哔哔小子“有史以来最精确的模型”。

《辐射》哔哔小子合金模型控制旋钮

哔哔小子的时钟模式显示的时间与《辐射》宇宙中的时间一模一样。可以使用机身上的旋钮控制这块绿色单色屏幕显示的内容。

《辐射》哔哔小子合金模型内部记忆海绵

IT之家总结该模型特点如下：

  • 亚马逊《辐射》真人剧集的官方商品

  • 压铸金属前壳，手绘做旧处理

  • TFT-LCD 显示屏，带有动画画面

  • 宇宙计时器、闹钟功能

  • 记忆海绵袖口

  • 包含展示架

  • 内置锂电池，通过 USB-C 接口充电

  • 由 The Wand Company 制作

《辐射》剧集哔哔小子（Pip-Boy）合金模型现已开启预售，定价 199.99 美元（当前约 1440 元人民币）。每位顾客限购买一个，预计于今年 11 月发货。

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关键词：辐射

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