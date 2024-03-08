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东风汽车集团股份预计 2023 年净亏损不到 40 亿元：合资利润大降，新能源投入加大

2024/3/8 18:41:55 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 西窗旧事lemon_meta华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 3 月 8 日消息，东风汽车集团股份有限公司今日发布盈利预警，2023 年归母净亏损不超过 40 亿元，而 2022 年的归母净利润为 102.65 亿元。

董事会认为，本期业绩变动的主要原因：

  • 一、合资非豪华品牌的市场空间被大幅挤压，产品价格不断下降。2023 年，集团合资业务销量下降 16%，利润大幅下降

  • 二、本集团新能源业务还处于战略投入期，2023 年新能源、智能化领域研发、品牌、渠道建设等投入持续加大。

东风汽车集团股份有限公司今日还发布了 2024 年 2 月的产销快报，IT之家附数据如下：

  • 2024 年 1-2 月累计汽车销量为 331,020 辆，同比增长约 26.2%。

  • 母公司东风汽车集团有限公司 1-2 月累计汽车销量为 420,099 辆，同比增长约 41.5%。

  • 附属公司东风汽车股份有限公司 1-2 月累计汽车销量为 23,810，同比上升约 28.8%。

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关键词：东风汽车

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