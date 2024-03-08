宏碁暗影骑士・擎 Pro 2024 款游戏本上架：可选 13 代 i5 / i7 + RTX4050/4060，5999 元起

IT之家 3 月 8 日消息，宏碁今天在京东上架了暗影骑士・擎 Pro 2024 款 15.6 英寸游戏本，IT之家整理价格信息如下：

“i5-13500H + 16GB RAM+1TB 存储空间 + RTX4050”款：售 5999 元

“i5-13500H + 16GB RAM+1TB 存储空间 + RTX4060”款：售 6799 元

“i7-13620H + 16GB RAM+1TB 存储空间 + RTX4060”款：售 6799 元

据介绍，这款笔记本至高配备 10 核心 16 线程 i7-13620H 处理器，搭载 140W RTX 4050/4060 显卡（支持双显三模），内置 16GB DDR5 RAM 及 PCIe 4.0 1TB SSD，配备“双风扇 + 七热管”。

屏幕方面，这款笔记本搭载 2560x1450 分辨率 165Hz 屏幕，覆盖 100% sRGB，官方未提及亮度信息数据。

接口方面，这款笔记本配备 1 个 USB-C 接口（未说明版本）、2 个 USB-A 3.2 接口、1 个 USB-A 2.0 接口、1 个 3.5mm 接口、1 个 MiniDP 接口、1 个 HDMI 接口（未说明版本）、1 个 RJ45 接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。