2024 款三星 Galaxy Tab S6 Lite 平板渲染图曝光：10.4 英寸 LCD 屏幕 + Exynos 1280 芯片

IT之家 3 月 9 日消息，德国科技媒体 Winfuture.de 近日发布博文，分享了 2024 款三星 Galaxy Tab S6 Lite 平板的高清渲染图和关键规格信息。

2024 款 Galaxy Tab S6 Lite 将采用 10.4 英寸 LCD 面板，分辨率为 2000 x 1200 像素。它的前置摄像头为 500 万像素，后置摄像头为 800 万像素，不带闪光灯。

2024 款 Galaxy Tab S6 Lite 将采用 Exynos 1280 芯片组，配备 4 GB 内存和 64 GB 内置存储空间，该平板支持 microSD 卡插槽扩展。目前，尚不清楚该平板电脑是否还会有 128 GB 存储版本。

Tab S6 Lite 将配备 7040mAh 电池，但报告中没有关于其快速充电功能的信息。该平板电脑可能会提供 15W 充电。该设备还将支持 S Pen 触控笔。

TDRA 和蓝牙认证显示，Galaxy Tab S6 Lite（2024）的型号为 SM-T620 和 SM-T625，预估这些型号分别属于该平板电脑的 Wi-Fi 版和 LTE 版。

Wi-Fi 版的售价可能在 400 欧元（IT之家备注：当前约 3144 元人民币）左右，而 LTE 版的售价可能在 450 欧元（当前约 3537 元人民币）左右，该平板将有黑色和米色两种颜色可供选择。

米色：

黑色：

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