微软发布 Win11 Beta 22635.3286 预览版：增强 Copilot、修复 explorer.exe 崩溃

IT之家 3 月 9 日消息，微软今天邀请 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 系统的 KB5035950 更新，用户安装之后版本号升至 Build 22635.3286。

改进 Copilot

微软邀请 Beta 频道的部分用户，试用 Copilot 的新体验，希望该功能可以帮助提高用户生产力。

复制文本后，Copilot 主动提示可执行操作

用户复制某段文本之后，Copilot 可以主动跳出提示帮助用户处理这些内容。

在这种使用情境下，Copilot 图标会更改外观并以动画形式显示，以表示 Copilot 可以提供帮助（有几种不同的处理方式，因此您可能会注意到不同的视觉效果）。

用户悬停到右下角的 Copilot 按钮之后，就会显示菜单，列出用户可以采取的操作例如总结或解释复制的文本。

用户选择了菜单上的某个操作之后，Copilot 就会启动，并准备好相应的操作。

直接拖拽图片到 Copilot 按钮上

IT之家从报道中还获悉，用户还可以直接拖拽图片到 Copilot 图标上，之后 Copilot 就会自动打开聊天窗口，用户可以接下来输入您想对图像内容执行的操作。

修复

[搜索]

修复最近 2 个预览版中导致 explorer.exe 崩溃次数增加的问题。

[Nearby Sharing]

修复了导致某些 Insiders 在进入 "系统">"Nearby Sharing" 时 "设置" 崩溃的问题。

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