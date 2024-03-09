奥迪计划 100% 收购索伯车队，2026 年进军 F1 赛事

IT之家 3 月 9 日消息，日前，奥迪官方宣布加快 2026 赛季进入 F1 赛事的准备工作，计划收购索伯集团 100% 的股份。

奥迪首席技术官奥利弗・霍夫曼（Oliver Hoffmann）接手奥迪的一级方程式赛车工作，并成为索伯集团董事会主席

安德烈亚斯・塞德尔（Andreas Seidl）将成为奥迪 F1 车队的首席执行官，从而成为奥迪赛车队的代言人

奥迪首席执行官格诺特・多尔纳（Gernot Döllner）将领导奥迪股份公司的技术开发部门。

去年 1 月，奥迪收购索伯车队少数股份，在时任 CEO 马库斯・杜斯曼的领导下，奥迪最初计划收购索伯车队至多 70% 的股份。

据IT之家了解，索伯车队的赛车是 1993 年第一次出现在 F1 大奖赛上的，车队成立迄今未夺得过大奖赛冠军（宝马入主期间，2008 年获得一个分站冠军）。2019 年 2 月 1 日，索伯车队更名为阿尔法罗密欧车队。2023 赛季过后，阿尔法罗密欧不再冠名索伯车队。

值得一提的是，2021 年 11 月 16 日该车队宣布与来自中国上海的赛车手周冠宇签约，2023 年双方完成续约，周冠宇代表车队出战 2024 赛季。

根据 2024 赛季赛历，中国大奖赛将于今年 4 月 19 日至 21 日在上海国际赛车场举行，周冠宇将成为首位在中国大奖赛主场亮相的中国车手。

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