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首页 > 智车之家>汽车新闻

奥迪计划 100% 收购索伯车队，2026 年进军 F1 赛事

2024/3/9 8:37:34 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 3 月 9 日消息，日前，奥迪官方宣布加快 2026 赛季进入 F1 赛事的准备工作，计划收购索伯集团 100% 的股份。

  • 奥迪首席技术官奥利弗・霍夫曼（Oliver Hoffmann）接手奥迪的一级方程式赛车工作，并成为索伯集团董事会主席

  • 安德烈亚斯・塞德尔（Andreas Seidl）将成为奥迪 F1 车队的首席执行官，从而成为奥迪赛车队的代言人

  • 奥迪首席执行官格诺特・多尔纳（Gernot Döllner）将领导奥迪股份公司的技术开发部门。

去年 1 月，奥迪收购索伯车队少数股份，在时任 CEO 马库斯・杜斯曼的领导下，奥迪最初计划收购索伯车队至多 70% 的股份。

据IT之家了解，索伯车队的赛车是 1993 年第一次出现在 F1 大奖赛上的，车队成立迄今未夺得过大奖赛冠军（宝马入主期间，2008 年获得一个分站冠军）。2019 年 2 月 1 日，索伯车队更名为阿尔法罗密欧车队。2023 赛季过后，阿尔法罗密欧不再冠名索伯车队。

值得一提的是，2021 年 11 月 16 日该车队宣布与来自中国上海的赛车手周冠宇签约，2023 年双方完成续约，周冠宇代表车队出战 2024 赛季

根据 2024 赛季赛历，中国大奖赛将于今年 4 月 19 日至 21 日在上海国际赛车场举行周冠宇将成为首位在中国大奖赛主场亮相的中国车手。

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关键词：奥迪F1赛事索伯车队

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