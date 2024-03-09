世界知识产权组织正在设计 AI 驱动注册体系，将推出 IP Chat BOT

IT之家 3 月 9 日消息，据中新网消息，世界知识产权组织（WIPO）中国办事处主任刘华透露，作为其五套“金钥匙”之一，世界知识产权组织正在设计第三代注册体系 AI based，也就是以人工智能为驱动的注册体系，并将很快推出一款 IP Chat BOT。

刘华称，世界知识产权组织是一座“知识财富的金矿”，目前有政策平台、注册体系、专利数据库、合作平台和能力建设五套“金钥匙”。

她表示，作为第二套“金钥匙”的注册体系，包括申请国际专利的专利合作条约（PCT）体系，国际商标注册申请的马德里体系，国际外观设计注册申请的海牙体系等，世界知识产权组织现在也在进一步升级，第一代服务体系是纸质 paper based，第二代服务体系是电子网上注册体系，第三代服务体系正在设计 AI based，也就是以人工智能为驱动的注册体系。

IT之家了解到，世界知识产权组织是联合国保护知识产权的一个专门机构，根据《成立世界知识产权组织公约》而设立。该公约于 1967 年 7 月 14 日在瑞典首都斯德哥尔摩签订，于 1970 年 4 月 26 日生效。中国于 1980 年 6 月 3 日加入了该组织。该组织总部设在日内瓦。

根据世界知识产权组织统计数据，中国仍然是国际专利申请的最大来源国，其次是美国、日本、韩国和德国。

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