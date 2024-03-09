卖家秀 vs 买家秀，特斯拉售 3000 美元的 Cybertruck 车斗帐篷被指拉胯

IT之家 3 月 9 日消息，特斯拉近日为 Cybertruck 纯电皮卡交付了 Basecamp 车斗帐篷，售价高达 3000 美元（IT之家备注：当前约 21600 元人民币），但出现了买家秀和卖家秀的极大反差，引来无数车主、网友的吐槽。

特斯拉在 2019 年宣布 Cybertruck 时，展示了 Basecamp，这是安装在电动皮卡后部的帐篷，效果图如下：

特斯拉推出量产版卡车后不久，该产品就被命名为 "Basecamp" 并开始销售，其放出的效果图已经大打折扣：

特斯拉近期向早期 Cybertruck 车主交付 Basecamp，首次安装需要在特斯拉服务中心进行，以便将支撑帐篷底座的帐篷支架安装到 Cybertruck 的拱顶侧轨上。

一位已经安装 Basecamp 的车主难掩心中的落差：

虽然特斯拉要求到服务中心安装，但事实上安装这个 Basecamp 非常简单。 Basecamp 配备了 6 个支架，它们按照一定的间距固定在车斗的侧轨上，安装这些支架非常简单：就像安装开瓶器或卡车装货时安装绑绳一样。 尽管如此，手册上还是提供了安装说明，任何人都可以安装这些支架，所以我猜测有一天特斯拉可能会直接发货给客户。初次安装最棘手的部分是将收起的 Basecamp 放入正确的槽中（需要将它放在最靠近卡车车床的位置，角度要小），以及对齐将 Basecamp 框架固定到卡车上的两个 T25 螺栓。 不幸的是，SC 的安装人员最初在这方面遇到了一些困难，刮花了我的一个支架，可能还稍微弄乱了该支架上的螺纹，因为它有点松动，但这并不影响美观，理论上也是可以更换的部件。

IT之家附上图片如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。