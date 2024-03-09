Wine 9.4 发布：改进 WOW64 性能、为 Wayland 驱动提供 OpenGL 支持

IT之家 3 月 9 日消息，Wine 在迈入 9.x 版本之后，继续稳定以 2 周为更新频率发布新版本，目前 Wine 9.4 已经正式发布，该版本主要修复了 25 个已知错误，小伙伴可以点此访问更新日志及下载地址。

在新增特性方面，Wine 9.4 为最终合并的 Wine Wayland 驱动程序提供了基本的 OpenGL 支持；该版本还捆绑了最近发布的 VKD3D 1.11，用于在 Vulkan API 基础上实现 Direct3D 12。

此外，Wine 9.4 还支持提升进程权限，同时新增 VK_EXT_map_memory_placed 支持，号称可以改进 WOW64 模式下的性能，防止 Vulkan 性能损失。

IT之家注：Wine 是一款免费和开源的兼容层，它使得在运行 Linux、FreeBSD 或其他一些操作系统的计算机上运行一些 Windows 应用程序成为可能。它也是 Valve 用来让 Steam Deck 用户在 Linux 驱动的手持设备上玩 Windows 游戏的 Proton 软件的基础。

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