SE 推理游戏《灵异视界 FILE23 本所七大不可思议》今年春季追加简繁中文，Steam“好评如潮”

IT之家 3 月 9 日消息，SE 恐怖冒险解谜游戏《灵异视界 FILE23 本所七大不可思议（PARANORMASIGHT：The Seven Mysteries of Honjo）》已在去年 3 月 9 日登陆 Switch、PC、安卓、iOS，游戏在 Steam 平台好评率 90.99%“好评如潮”，国区售价 129 元。

而在本作近日举行的“一周年合作活动”中，官方确认游戏预计于 2024 年春天支持繁体中文与简体中文，相关更新将以补丁形式推出。

IT之家同时注意到，本作已经有非官方汉化补丁版本，感兴趣的小伙伴也可以在此访问相关汉化项目。

平凡的上班族兴家彰吾和朋友福永叶子，一起在半夜来到锦糸的锦糸堀公园，调查当地的知名怪谈「本所七不思议」。叶子告诉彰吾这个怪谈和「复活秘术」有关，但彰吾不太相信而没有将她的话放在心上，结果他却接二连三地目睹怪事发生……

同一时间，还有其他人也在追查「本所七不思议」。侦办连续发生的离奇死亡事故的刑警、试图厘清同班同学自杀真相的女高中生，以及发誓要替已离世的儿子复仇的母亲。

以「本所七不思议」为中心，他们的目的与企图彼此牵连，导致故事逐渐走向「互相诅咒」的悲剧。