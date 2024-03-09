Meta 更新 Quest Link PC 应用：串流续航提升 30%、Quest 3 头显支持 120Hz 刷新率

IT之家 3 月 9 日消息，据 Meta 官方新闻稿，该公司近日更新了旗下 PC 平台头显串流应用“Meta Quest Link”（原名 Oculus PC 桌面软件）至“2024 年版本”。

据介绍，在安装相关应用更新后，Quest 3 头显串流游戏时的刷新率从 90Hz 提升至 120Hz。Meta 提到，用户初次使用时，需要将头显以有线方式连接至 PC，之后需要打开设置选项卡，找到“图形偏好设置”菜单，在其中调节刷新率。

▲ 图源 Meta 官方新闻稿（下同）

Meta 同时表示，该版本大幅度降低了串流时的耗电量，号称“让头显玩游戏的时间提升了 30%（约 2.2 小时）”。

此外，该版本新增英伟达 RTX 40 系显卡官方支持，用户目前使用 RTX 40 系显卡串流游戏时不会再出现偶发黑屏现象，不过应用菜单中依然会提示“兼容性警告”横幅，Meta 声称他们将尽快修复这个 Bug。

IT之家同时从新闻稿中注意到，在用户安装最新 Meta Quest Link 软件，并更新 Quest 头显软件版本后，头显将默认启用 USB Link 模式，当用户将头显以有线方式连上 PC 时，Quest 头显将会自动启动“串流模式”。

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