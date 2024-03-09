新 Mesa 驱动让 CPU 干 GPU 的活：《雷神之锤 II》游戏 Vulkan 光追实现 1FPS

IT之家 3 月 9 日消息，Mesa 开发人员 Konstantin Seurer 过去几个月一直在研究，如何调用 CPU 资源实现 Vulkan 光线追踪效果，而现在终于有所突破，光追效果下让《雷神之锤 II》实现 1FPS。

Seurer 在宣布这方面的研究之后，就有不少人质疑该项目的实用性，Seurer 则用一句话回应了他人的质疑和期望：“不要在意性能”。

IT之家从报道中获悉，Seurer 设法调整 Lavapipe（Mesa 基于 CPU 的通用软件 Vulkan 实现），让其支持 VK_KHR_acceleration_structure、VK_KHR_deferred_host_operations 和 VK_KHR_ray_query，能支持部分基于从 RADV 与旧版 Radeon GPU 的模拟光线追踪中移植的代码。

一张截图显示，在启用 Vulkan 光线追踪后，《Quake II》的运行速度仅为 1 FPS，这种“糟糕”的性能自然是因为调用 Mesa Lavapipe 驱动程序，仅用 CPU 渲染实现的。

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