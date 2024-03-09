12 年前，发生在《奥比岛》里的一场骗局

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：王琳茜

直到被小塔卡公主骗走游戏里的所有东西之前，罗莎都很喜欢这个游戏。

罗莎 12 岁，成绩还可以，但是看起来脏兮兮的。她的身上总是有一股味道，可能来自打结的头发，也可能来自几天没换的衣服。罗莎父母离异，她名义上跟爸爸，但更多时候是在亲戚家辗转。她是那种没人管的小孩，因此不太注意卫生习惯，大家都说她“脏脏臭臭”的，也不愿意跟她玩。

罗莎是个内向的女孩。她没有好朋友，这让她在面对同龄人时常常有一点自卑。不过，在这个东北小镇，她还是有些胜过同龄人的东西 —— 姥姥家有一台亲戚淘汰掉的旧电脑，接了网线，可以上网。

由于拥有这台电脑，罗莎得到了上网和玩游戏的机会，镇上只有很少的小孩有这种条件。在她的班上，男生都喜欢玩《赛尔号》，女生中最流行的游戏是《奥比岛》。罗莎也喜欢玩《奥比岛》，在所有同学中，她最喜欢这个游戏、玩这个游戏的时间也远超其他人。

每天写完作业后，罗莎有 1 个小时的时间可以玩电脑。不过，这建立在她考试成绩不错的基础上。全班 60 个人，罗莎的成绩一般在前 10 名，偶尔考砸了，跌到 20 多名，大人就会禁止她玩电脑。但是这种禁止不算很有效力，因为罗莎会偷偷玩。

她比较喜欢的时候是傍晚，一家人吃完饭后习惯出门散步，罗莎总是不去，一个人留在家里。北方的天黑得很早，大人们都出去了，她在卧室里，关上门，关上灯。一片漆黑里，她打开电脑，登录熟悉的《奥比岛》。那台电脑已经有点旧了，会发出轻微的噪音，键盘也不太灵敏，罗莎每次打字和点击鼠标都很小心。

直到被小塔卡公主骗走游戏里的所有东西之前，罗莎都很喜欢这个游戏。

2012 年，《奥比岛》的登陆页面

骗子

罗莎是《奥比岛》的开服玩家，从 2008 年就开始玩，也在游戏里交了几个朋友。每天 1 个小时的游戏时间，罗莎总是认真规划。比较重要的日子是周五，要做周更剧情、查看上新的时装；剩下的日子就是做日常任务、赚金币，然后去交易广场，蹲守有没有其他玩家在出售时装，去和他们交换。一套流程走过来，1 个小时就到了，每分每秒都很宝贵。

在那时的罗莎心中，最重要的是《奥比岛》，第二重要的是游戏里那些她喜欢的时装。罗莎每天有 1 元零花钱，攒起来，一个月就是 30 元。在《奥比岛》，一张价格 10 元的多多卡可以购买为期 30 天的红宝石会员，或者换 10 个奥币，可以用来买一些珍稀时装。

红宝石会员能提供包括岛上交易在内的一些特定功能和福利

罗莎努力地维持着不间断的红宝石会员，偶尔有非常喜欢的时装，她会再买一张多多卡，换成奥币去购买。这两项花费占据了她每月零花钱的三分之二左右。剩下的钱她会攒起来，实在忍不住，就在小卖部买一包 5 毛钱的辣条。

罗莎的努力卓有成效。日积月累，她已经攒下了不少漂亮的时装。这些收藏在偌大的奥比岛上可能有点不值一提，但在一个小镇的小学班级里，已经足够让她成为相当时髦的小孩了。班上的其他女孩看到了她的漂亮时装，对她的态度也变好了，罗莎和同学们变得亲密起来。

罗莎更努力收集时装了。在《奥比岛》，一些绝版时装不能再以正常购买渠道获取，但可以在交易广场和其他玩家交换。2012 年，罗莎在交易大厅蹲人，想换到自己很喜欢的“梦幻国度公主”系列套装。她就是在那时认识了小塔卡公主。

“梦幻国度公主”系列套装中的一套

小塔卡公主穿着“丸子妹妹”时装 —— 那也是一套早期的绝版时装，因为这一点，罗莎对她多了些好感，她们顺利地交易了一套时装。小塔卡公主与罗莎加上了好友，热情友好地和她搭话：你的衣服真多，我想和你一起玩。罗莎没有拒绝。从这一天起，她们成为固定聊天的好朋友，每天都会互相给对方的友情树浇水。

小塔卡公主 11 岁，她的生日是 2001 年 12 月，比罗莎还小几个月。总体来说，她们的交流是愉快的。大约 2 周之后，有一天，小塔卡公主在游戏里对罗莎说，希望可以登陆一下罗莎的账号，试一下那些自己没有的漂亮衣服，就借半小时 —— 她信誓旦旦地补充：如果罗莎不放心，她可以把自己的 QQ 号和家里的座机电话发给罗莎，如果出了什么事，罗莎可以随时和她家里告状。

多么诚恳的抵押呀，至少对于罗莎来说是的。平时，她最害怕的就是有人和姥姥告状。她拿到了小塔卡公主的 QQ 号和座机电话，然后把自己的密码发给了她，答应借给她玩半个小时。

半个小时后，罗莎再次上线。

《奥比岛》里，每个玩家的形象都是一只小熊。现在，代表罗莎的那只小熊光秃秃的。漂亮的公主时装没有了，眼睛亮闪闪的表情没有了，颜色梦幻的背景卡也不见了。罗莎在自己的岛上最喜欢的布置是一套全景房屋，带有精致的上下层别墅、花园水池，现在也消失了。

罗莎一下子慌了。她给小塔卡公主发消息，回复很快就到了：你真傻，密码都敢随便给别人，以后你的号要随时让我玩，不能改密码，不许抗议，我就把东西还给你。小塔卡公主还对惊慌失措的罗莎说：如果不配合的话，罗莎的衣服就永远回不来了，配合的话，她心情好，两个人可以一起玩这个号。

“我们一起玩就是我的号，东西当然会还到号上呀，因为怎么都是我的东西呀。”小塔卡公主说。

罗莎后来觉得，她是被这句话说服了。她又把账号交给了小塔卡公主 —— 对方说，既然答应了一起玩这个号，会登号把东西转回来。罗莎相信了，她还留了个心眼，把一些还在的、自己喜欢的时装藏了起来，放进衣柜里，她觉得小塔卡公主找不到这些衣服。

罗莎在 QQ 上等了很长时间。“好了没有？”她问，小塔卡公主说：“马上，我有个同学也想看看你的号。”罗莎又等了一会儿，然后又催促对方。好久之后，对面终于说好了，罗莎终于可以上线了。

这一次，衣柜、形象卡、所有的房型、家具，甚至动物园里的几只狗、植物园里的几株花，都不见了，只剩下一些便宜的家具和基础服装。好友列表里“小塔卡公主”这个名字也消失了。罗莎回过神去看，自己的 QQ 好友也被拉黑了。

罗莎立刻拨打了那个座机电话。对面是一个中年女人的声音，操着罗莎没听过的口音。还没说几句话，电话就被挂了。罗莎忍不住哭了，哭着又打了一次电话，坚持着把大概情况说了一遍。对面不知道有没有听懂，只是说“知道了知道了”，就把电话挂断。

小塔卡公主又加回了罗莎的 QQ 好友，不像是被告状之后的害怕，而是一种得意洋洋：我和我同学两个人，你只是一个陌生人，猜猜我的父母会相信谁？

电话再打过去，是一个中年男人的声音，骂着罗莎听不懂的词汇，她只能依稀辨别出“小骗子”3 个字。

噩梦

罗莎今年 24 岁，在她后来的成长过程中，这些场景时常出现在她的梦里：她慌张地看着空荡荡的账号，哽咽地讲着自己的遭遇，电话另一头传来听不懂的怒骂。她期待地握着电话，希望小塔卡公主回心转意，两个人能像最开始说的那样，一起玩、做朋友。

每次做这样的梦，罗莎都会惊醒，然后搜索那串已经烂熟于心的 QQ 账号。对方的 QQ 空间一直是开放的，现在的小塔卡公主活泼、开朗，长相可爱，她顺利地上了初中、高中、大学，她喜欢打篮球，有很多朋友。

12 岁的罗莎在当时做了更多蠢事和错事。在意识到找家长行不通后，她选择了一种最软弱的方式，那就是哀求。她变着法子求小塔卡公主，说了很多好话，希望对方把账号里的东西还给她，或者两个人共用也可以。百般哀求下，小塔卡公主终于松口了，她说，只要罗莎给她充 200 奥币，就可以把东西全还给她。罗莎答应了，虽然她根本没有 200 块钱。

罗莎从姥姥的口袋里偷了 100 块钱。这件事在后来被发现了，她不敢说出真实情况，坚称自己是因为嘴馋、想拿去买吃的，还挨了一顿打。

多多卡售价为 10 元一张，一张内含 10 奥币，通过刮开背面的封层，输入兑换码兑换

“这样不对，但是当时我真的很绝望，真的很需要把我的账号找回来。”24 岁的罗莎说，“那是我辛辛苦苦经营好几年的心血，是我每顿省下来的饭钱，是我和同学交谈的资本。”

她卖掉了全部的旧书，把储钱罐的钱全都拿出来，终于凑够了 200 块。跑遍了整个镇子的报刊亭、电脑城、影像社，罗莎买到了 20 张多多卡。她一股脑在和小塔卡公主的对话框里把账号、密码都发了过去，期待自己的账号能够变回原来的样子。但她得到的是嘲笑、拉黑，以及几天后再充 500 奥币的勒索。

“我也不知道为什么我还会继续相信一个骗了我很多次的人的话。”24 岁的罗莎说。在这件事后，她和小塔卡公主唯一的联系方式只剩下 QQ 邮箱，她为此写了很多封邮件。

2012 年，罗莎发给小塔卡公主的邮件

罗莎给我看了那些邮件。2012 年 5 月 15 日，她给小塔卡公主写了一封信，标题叫“对我、也对你、说的话、一定看完、”，这封由一个 12 岁小孩写出来的信有很多错别字，标点符号也大部分是错误的，有的地方语句并不通顺。她写道：

“你说你长大了还玩吗、要这么多有什么用呢、他们有钱、才有这么多绝版、你说我们穷孩子、这么嫉妒他干什么呢？我只能理解你穷疯了哦、我真的不想骂你、你说、我相信你、才给你、你辜负了我的信任、和你自己、和你自己、你对得起你的良心么、我知道你一定是个很可爱的孩子、你为什么不换（还）给我呢、那本来句（就）不是属于你的、那是我用我的很多东西换了、你说要是你、自己的辛苦女里（努力）都白费了、你什么心情、你不知道无（我）哭过多少次、我多伤心你知道吗、 “你说、你骗人有意义吗、你家长知道了会怎样、你为什么要骗人呢？ “你还给我、改邪归正、我可以不追究、可以吗、我怎（真）的想和你成为朋友”

信的落款是“一个曾那么信任你的人”。

这封信没有得到任何回复。

12 岁的罗莎，生活好像并没有什么变化，又好像全部改变了。她勉强找了一套还算看得过去的时装，给自己的小熊穿上，然后弃置了那个账号。她和同学们说，自己不玩《奥比岛》了。后来，她和朋友们之间的共同话题越来越少，最终失去了这些朋友。

她还会在去补习班的时候用自己的小手机给《奥比岛》客服打电话。其实在刚发现东西被转走的时候，她就打过电话，客服说没什么办法，不过罗莎还是打了很多次。家里没人的时候，罗莎也会打给客服，把声音压得很低。《奥比岛》的客服几乎都是女性，会先询问罗莎的真实姓名，然后温柔地询问“怎么了”—— 罗莎不喜欢这个环节，她觉得自己的真名不好听，每次说出来都很别扭，但她还是会说，然后把自己的经历讲一遍。每一次，她得到的反馈只有“没办法”“不要把密码告诉别人啊”，以及一些安慰。

再后来，一次偶然的机会，罗莎发现，原来《奥比岛》里的道具赠送记录是可以查看的，在一个非常隐蔽的地方，往往会被玩家忽视。她又登陆了那个账号，查看了当年的记录 —— 那些东西确实都被送给了小塔卡公主的账号，只是当时她并没有这份证据。

罗莎后来查到的部分交易记录

罗莎慢慢长大了。她升上高中，改掉了之前不好的卫生习惯，成为一个普通的女高中生。高一的时候，班级里最流行的游戏是《王者荣耀》，罗莎也下载了游戏，玩了一段时间。不少同学都买了皮肤，课间也会热闹地讨论。不过，她从没有买过游戏皮肤。

罗莎对我解释：“在游戏里花钱，有一种买了也不是我的（东西）的感觉。”12 岁以后，她再也没有在任何游戏里充过钱，也再不愿意在网上和游戏里透露自己的现实信息。

她也没和任何人详细讲过自己的经历，家人始终不知道她为什么忽然不再玩那个游戏了，但他们并不在意。本科时，有一次宿舍夜谈，室友们偶然提起《奥比岛》，罗莎想讲一讲当年的事情，说了个开头，发现其他人都不太感兴趣，于是默默把话咽了回去。

执念

罗莎一直在关注着小塔卡公主。根据小塔卡公主 QQ 空间的留言和一些信息，她能相对清晰地看到对方的成长轨迹。长大以后，罗莎猜测那个当时她听不懂的口音可能是粤语，或者其他南方口音。罗莎其实始终分不清南方口音，但一直有着一点执念。因为这点执念，再加上分数合适，高考后罗莎离开家乡，来到了遥远的、小塔卡公主所在的广东读大学。

罗莎一直记得那张脸，她有时候会做另一种梦：她找到小塔卡公主的家，或者学校，然后亲眼看着对方，让对方听到自己的声音。“希望让她了解我一直记得这件事，希望她能道歉。”她能推断出对方读的高中、大学，还有住宅的大致位置，但是不知道具体的楼栋和门牌号。偶尔，罗莎也会梦到小塔卡公主向她道歉。

罗莎仍然时常浏览小塔卡公主的 QQ 空间动态。从动态上看，小塔卡公主和罗莎身边的其他人没有什么区别：爱美，喜欢分享自己的生活。“如果我不是受害者，很难想象她做过这些。”后来，小塔卡公主开通了微信视频号，罗莎也会去看，她还加过一次对方的微信：“问她记不记得我，她回了一个问号，说我是神经病，然后把我拉黑了。”

因为被拉黑了，没来得及多说，如果我都说出来，对方应该是会道歉的 —— 罗莎一直有这样的念头。她觉得小塔卡公主当时年纪小、不懂事，现在她们都长大了，如果对方看到了她的整个心路历程，也许会、可能会、应该会愧疚的。罗莎很想听到一句道歉，不过每次出现这个念头，她也会嘲笑自己太幼稚、太执拗了。她知道，收到道歉可能只是自己的幻想。

但事情有时候就是这样意外。2 月初，“泉州簪花”成为了小红书的热门话题之一，有不少网红带上这个 Tag，拍照打卡，一张张照片被推到主页 —— 于是，罗莎刷到了那张熟悉的面孔。

点进对方的主页，罗莎发现小塔卡公主已经是一个有着 3000 多粉丝、可以接到一些推广的穿搭博主，简介上挂的联系邮箱还是当初的那一个。

“好像她根本不在意之前骗我的那些事情……”罗莎说，“如果在意的话，起码掩盖一下吧。”那个邮箱用于商务联系，说明小塔卡公主这么多年一直在使用。所以，她当时一定收到了自己写的一封封邮件，只是从未回复过。

罗莎写了一篇帖子，发到了小红书上。这是她这么久以来第一次完整地记录和分享出这些事情，她写了自己被骗的经过和感受，以及现在复杂的心情：“我不知道为什么当年的骗子可以变成现在被大家喜爱的网红。我庆幸过了这么多年，我终于可以有办法让她看到一个小女孩内心受到的创伤。这么多年，我还是没有和自己和解。”

在那篇帖子里，罗莎写道：“…… 我希望说出来这些，我能够真的放下，12 年来，这已经变成了我的执念，影响了我人生的许多选择。”

帖子是中午发出去的，到了晚上，对方发布了一条澄清帖，内容大概是说，自己当年也被盗过账号，当初的事情并不是她做的。罗莎起初差点相信了这件事，虽然感觉可能性很小，但她也回复，如果对方真的被骗了，希望可以帮忙回忆细节。

小塔卡公主发布的澄清帖

“但是她说的话越来越离谱，说是 QQ 和《奥比岛》账号都被盗了，可后续的内容里，她的个人特征基本都和骗子一致。”罗莎说，“如果骗子真的盗了她的 QQ，为什么只骗我一个人？而且骗的是游戏物品和虚拟币。如果 QQ 被盗，就算骗子行骗，也会在好友列表广撒网，应该很容易找到其他受害者证明吧？”

小塔卡公主一直没有主动来找罗莎。只有她的朋友来找罗莎聊过，但依然没有什么有效的内容 —— 只是说被盗号了、记不清了、相信不是她。“其实我只是希望她来找我，说一句道歉。”罗莎对我说，但是对方的态度从始至终都非常消极，只有后来给她简单地发了一句私信，“加个 v 聊吗？”她难以接受这样的反应。

交代

小塔卡公主好像一直很坦荡，不觉得自己有错，从未感到愧疚。这是让罗莎最难以理解的一点。那条帖子发出后，也是对方的朋友先来找到她，等她看到那条私信的时候，想要回复，消息已经发不出去了。同时，她的账号和帖子也一直在被举报。

有网友告诉罗莎，你可能是被对方拉黑了，你也可以拉黑她，这样对面就举报不了你。罗莎照做了，不过第二天早上，她又解除了拉黑，并且向小塔卡公主发了一条消息，答应可以聊一聊，“希望她在我说的时间前来找我，但她并没有来”。

那篇帖子很快流传开来，在互联网上泛起了更多涟漪。有网友把小塔卡公主的朋友认成了小塔卡公主，找到对方的名字和照片；也有网友去给小塔卡公主的公司打了差评。虽然也有一些人在那条帖子里感受到了共情，分享了自己小时候在游戏里被骗的经历，但罗莎还是觉得，“连累到了不相干的人”。这是她不想看到的情况，她又开始失眠。

罗莎最后选择隐藏了那条帖子，并把相关的内容保存下来。对方拒不承认，声称要走法律途径解决问题，罗莎并不害怕这一点，她自己甚至也有同样的打算。虽然现在已经过了追诉期，金额也没有达到立案标准，但罗莎还是想继续收集、整理这些证据。

“可能从小就比较软弱、自卑，在被骗后就变得更加敏感多疑一点，也不太敢在网络上或者现实里跟不太熟悉的人交朋友了。”罗莎对我说，她有点沮丧。

十几年前，刚接触电脑的时候，罗莎其实并没有觉得玩游戏有什么乐趣，她玩过一些网页上的换装、做蛋糕小游戏，没有投入太多时间和精力。后来她注册了 QQ，玩了当时流行的《QQ 农场》，也觉得“没什么意思”。班级里有电脑的人不太多，只有偶尔几个活跃的人会在群聊里说话，她很少私下和别人在 QQ 上聊天。

直到有了《奥比岛》以后，罗莎才感觉玩游戏这件事变得重要起来。她喜欢这个画风明亮、颜色绚丽的地方，每个人是不同颜色的小熊，可以养一只属于自己的小精灵，在小岛上努力生活。岛上有黄金海岸、四季果园、奥比斯山脚、叮咚小溪，可以钓鱼、摘果子、许愿，可以去图书馆看《奥比周刊》，可以抓动物、养动物，动物可能会变异，然后变成很漂亮的坐骑，一只丑小鸭，经过变异，会变成一只白天鹅。还可以在一个山洞里采矿，矿可以卖 1 万金币，罗莎一有时间就努力“工作”，赚取金币。

小奥比们可以在各种地方打工赚钱

罗莎喜欢游戏里的时装，她其实从来没有特意追求过，只是想慢慢地攒到自己比较喜欢的那几套 —— 当时，有的玩家会把最珍稀的时装当成奢侈品，以此来炫耀、彰显身份，但是罗莎很少有过想得到那些“奢侈品”的念头。就算有，也只是一点点，只是幻想一下。但在遇到小塔卡公主后，这些东西都没有了。

“我相信还有很多小孩子被这样的骗子骗。我真的希望别人能看到我这些年的痛苦。”罗莎和朋友们提过自己在游戏里被骗的经历，朋友们都说这是小事，让她别在意，每次听到这样的话，她都没有再多说。现在，她终于把那句一直忍下的话说出口：“可是难过的人是我，我又怎么能不在意呢？”

（应受访者要求，文中人物均为化名。）

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