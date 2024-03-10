我国威海一号激光通信终端将开展技术试验，相当于每秒传输一部高清电影

IT之家 3 月 10 日消息，全国政协委员、中国航天科工二院院长宋晓明在接受《中国青年报》采访时表示，二院 25 所联合哈尔滨工业大学（威海）研制的“威海一号”激光通信终端已于 2 月 3 日成功发射入轨。

在完成星地通信技术试验验证的基础上，“威海一号”激光通信终端近期将开展星间、星地融合技术试验，实现海洋遥感数据、渔船监测数据实时回传。

宋晓明介绍，“威海一号”激光通信终端，依托高精度瞄准捕获跟踪、海洋大气湍流修正等技术优势，创造性地架起星间、星地高速激光传输“桥梁”，并通过多颗卫星的激光“接力”，实现了大容量海洋遥感数据、渔船监测数据的实时回传。其通信容量可达传统微波方式的上百倍，相当于每秒可传输一部高清电影，成功将激光通信的应用拓展至海洋遥感与管控领域。

宋晓明称，“‘威海一号’的发射入轨验证，是我们激光通信技术在海洋信息应用领域的重要探索，二院将系统性构建高性能、高可靠的星间、星地高速通信产品谱系，为推动航天强国建设贡献力量。”

IT之家了解到，“威海一号”卫星系统分为星载体、激光通信载荷、光学遥感载荷、VEDS 等五个分系统组成，威海激光通信先进技术研究院主要承担了“威海一号”的激光通信分系统的技术研发与终端生产。

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