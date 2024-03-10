2024 款蔚来车型开启首批交付：换装 8295 芯片，售价保持不变

IT之家 3 月 10 日消息，据蔚来官方透露，2024 款蔚来 ES8、EC7、ES6、EC6、ET5T 等车型在北京、苏州、成都等城市开启首批交付。新车于今年 2 月发布并开启预定，售价保持不变。

根据官方公布的交付时间，2024 款 ES8、EC7、ES6、EC6、ET5T 于 2024 年 3 月开启交付，2024 款 ET5 将于 2024 年 4 月开启交付，2024 款 ES7 将于 2024 年 5 月开启交付，而 2024 款 ET7 则将于 4 月发布并开启锁单。

2024 款蔚来全系车型均将采用全新的中央计算平台 ADAM，搭载高通骁龙 8295 座舱芯片，座舱算力得到明显提升。其中，8295 芯片相较于 8155 芯片，CPU 算力提升约 2 倍、GPU 算力提升约 3 倍、 AI 算力提升约 8 倍。2024 款车型继续搭载 4 颗英伟达 Orin X 芯片，48 个 CPU 内核 256 个矩阵运算单元，8096 个浮点运算单元，共计 680 亿个晶体管，总算力高达 1016TOPS。

2024 款车型还对车辆配置方面进行升级，IT之家汇总如下：

2024 款 ES8 新增标配 4 个软枕，并提供“月辉银”颜色选装，专为 ES8 定制开发的“多功能行政桌案”将于 3 月份上线车商城，已提车用户可支持选装；

2024 款 ES7 新增标配后排座椅按摩功能和 4 个软枕，采用全新方向盘拨杆，增强平视显示系统（HUD）尺寸升级为 16 英寸，新增“月辉银”、“22 英寸锻造高光轮辋”、“N-Box 增强娱乐主机”选装；

2024 款 EC7 新增标配 4 个软枕；

2024 款 ES6 和 EC6 通过软件优化，使标配 75 千瓦时电池包和 20 英寸轮辋车型 CLTC 工况续航里程分别提升至 500 公里和 505 公里；

2024 款 ET5 新增选装 N-Box 增强娱乐主机。

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