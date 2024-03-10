广汽飞行汽车 GOVE 首次在城市公众复杂低空环境完成飞行验证

IT之家 3 月 10 日消息，据广汽集团官方公众号昨日晚间推文，3 月 8 日，广汽飞行汽车 GOVE 在广州 CBD 上空进行飞行展示，首次完成在城市公众复杂低空环境进行飞行验证，为广汽城市空中交通示范运行探索迈出了重要一步。

据介绍，GOVE 是广汽集团自主研发的纯电动垂直起降飞行汽车，号称实现了“行业首创”陆空两栖构型，可实现地面行驶、空中飞行、空地对接三大场景的最优利用，具备纯电飞行、分布驱动、垂直起降、空地结合等特点。GOVE 目前最大起飞重量 550kg，最大航程 30km。

据IT之家此前报道，在去年 6 月 26 日的广汽科技日发布会上，广汽集团首次公开展示飞行汽车项目“GOVE”，并完成了全球首飞。

该车搭载了广汽 ADiGO-Pilot 自驾系统、双备份多旋翼飞行系统，可实现垂直起降，并搭载双备份多旋翼飞行系统，保障飞行安全。据广汽研究院院长吴坚介绍，广汽未来还将推出续航更长、载人更多的复合翼机型。

目前车企“跨界”飞行汽车的还有小鹏汽车、吉利旗下的沃飞等玩家。小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏在今年全国两会期间带来飞行汽车相关建议：建设飞行汽车运行体系，从驾驶员资质、空域、运行管理等多方面支持产品规模化应用。

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