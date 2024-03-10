供应链消息称华为 Mate 60 系列 /Mate X5 手机销量合计已突破 1000 万台

IT之家 3 月 10 日消息，据“华尔街见闻”周五从供应链处获悉，截至 3 月 1 日，华为 Mate60 系列和 Mate X5（折叠屏）两款机型销量合计已突破 1000 万台。

今年初，多家分析机构披露的数据显示，华为手机在去年四季度的出货情况出现明显增长。据 Canalys 的数据，2023 年第四季度，中国大陆手机市场跌幅进一步收窄，整体出货 7390 万台，同比下跌 1%。其中，华为出货 1040 万台，通过旗舰新品出货同比上升 47%，回归前五榜单，排名第四。

Canalys 分析师钟晓磊曾表示，华为成为 2023Q4“最大的黑马”，时隔 10 个季度重回中国市场出货前五榜单，Mate 60 Pro 通过自研麒麟芯片以及卫星通话等创新功能，成为拉动华为出货复苏的领军机型。

据IT之家此前报道，另一家市场调查机构 IDC 今年 2 月发表的报告数据显示，2023 年第 4 季度中国折叠屏手机市场出货量约 277.1 万台，同比增长 149.6%。该机构声称，Mate X5 系列上市以后一直处于加价购买状态，且供不应求，帮助华为牢牢占据 2023 年国内折叠屏市场第一的位置，市场份额达到 37.4%。

华为 Mate 60 系列手机于去年 8 月 29 日“未宣而发”，Mate X5 系列手机于同年 9 月 8 日正式开售。

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