前微软高管担心游戏主机未来：年轻人更喜欢玩手机

IT之家 3 月 10 日消息，前 EA 和微软高管 Peter Moore 在接受 IGN 采访时，表达了自己关于游戏硬件以及传统家用游戏机的看法。

他表示，数字不会说谎，不要忘了硬件是一个混乱的行业。如果你把硬件抽出来，单独看损益表（盈亏），很残酷，它是软件和服务行业发展的推动者。然而，现在有一代人更喜欢使用智能手机做任何事情，包括游戏。

他认为，从主机的角度来看，这是一个很简单、很强大的即插即用设备（指手机）。云是否取代了定制硬件的需求？流媒体技术是否会改变大家现在使用的设备（尤其是智能手机）的游戏方式？他不认为人们游戏变少了，只是游戏的设备不同了。你会看到越来越多的新一代人不打算整晚坐在电视机前观看本周的热门比赛。

他还提到，午休时间 10、12 分钟能做什么？一切都给游戏体验带来了很大的压力，也许是过度互联的世界被社交媒体内容和抖音视频所主宰。游戏虽然仍然强劲，今年行业可能有 2000 亿美元（IT之家备注：当前约 1.44 万亿元人民币）的收入，但别忘了它在不同的地区、不同的内容上是分散的，而且一天只有这么多小时，用户有更多的选择来利用这些时间，信息、娱乐、越来越多的内容。

据IT之家此前报道，Take-Two 第三季度财报 PPT 显示，“第九世代”游戏主机截至 2023 年 12 月 31 日已经卖出约 7700 万台，包括 Xbox Series X / S 和 PS5 的总和。

虽然微软没有公布 Xbox Series X / S 的确切销量数据，但根据索尼提供的 PS5 销量数据（IT之家注：PS5 销量截至 2023 年 12 月 9 日突破 5000 万台）来看，Xbox Series X / S 的全球销量可能就只有 2700 万台，相当于 PS5 的一半。

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