爱玛，抄底了一家新势力 —— 知豆汽车

知豆再战微型车

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作者｜楚门 王磊

编辑｜秦章勇

淡出江湖已久的知豆汽车，终于到了复活时刻。

最新消息是，知豆汽车已完成破产重组，计划于今年二季度发布首款新车。

创立于 2006 年的知豆汽车，绝对算是国内首批新势力造车，论辈分，今天的蔚小理都得叫声大哥。

而且曾经的知豆汽车风光无限，2012 年就已经出海卖车，三年后，还以 2.3 万辆的成绩当上国内纯电动汽车销冠，2017 年就取得了其他新造车羡慕的“双资质”，但好景不长，2019 年就走向了挂牌拍卖的结局。

财联社报道称，在知豆汽车复活的过程中，吉利董事长李书福及爱玛科技董事长张剑起到了关键作用，而且产品发布后，大概率会借用爱玛电动车的销售渠道。

01 、吉利、爱玛联手

从这次重整情况来看，知豆汽车的新车由兰州知豆生产、销售，但重整后的知豆的投资主体变成了南京知豆。

有意思的是，在南京知豆的董事会中，吉利汽车集团 CEO 淦家阅任董事长，其余五名董事为张剑、吉利集团的高管戴庆和齐伟华、金沙江资本潘晓峰，以及兼任总经理的鲍文光。

另外，南京知豆的全称为“南京知豆新能源汽车有限公司”，天眼查显示，其最大股东持股 84.2%，是一家名为杭州吉铖企业管理咨询的公司。

杭州吉铖成立于 2023 年 5 月，背后也有着五大持股方，分别是浙江吉利启征、爱玛科技董事长张剑、知豆创始人鲍文光及杭州吉知企业管理有限公司，持股比例分别是 36.1%、36.1%、27.1% 和 0.6%。

从股权关系上就不难看出，吉利启征和爱玛的张剑都是其最大投资方，但值得一提的是，杭州吉知企业管理有限公司的法人代表是淦家阅。而吉利启征也是吉利控股集团旗下的全资控股子公司，法人为淦家阅。

而且就在不久前，吉利启征还从浙江吉润的手中收购了吉利睿蓝汽车 45% 的股权，作价 5.04 亿元。不仅如此，吉利启征还是吉利旗下唯一换电品牌易易互联的母公司。

这么来看，吉利启征在吉利体系中算得上核心子公司。

一般在企业破产重组的过程中，最缺的就是资金，显然在知豆的重组过程中，吉利和爱玛起到了关键的作用。

除了给予资金支持，财联社的报道称，重整后的知豆在研发、供应链、销售渠道等也整合了吉利和爱玛的资源。

这意味着爱玛凭借三万家的门店以及年销千万辆的市场规模，不仅可以降低知豆的采购成本，也可以加速拓展销售布局。

其实刚开年，知豆的“复活”就有征兆，天眼查 App 显示，今年一月，知豆电动汽车有限公司发生工商变更，注册资本由约 10 亿人民币增至约 14.2 亿人民币。

而且在工信部发布的第 379 批申报目录上，知豆汽车旗下全新车型 —— 知豆彩虹的申报图已出现。

新车定位纯电动微型车，采用 2 门 4 座布局。动力方面，新车搭载最大功率为 20kW 的电机，电池采用的是合肥国轩高科动力能源有限公司的磷酸铁锂电池，对手直指五菱宏光 MINI EV。

不仅是新车公示，在第三方招聘软件上，“吉利科技集团”开设了渠道培训岗、渠道审核岗、经营管理岗、新媒体营销岗、供应商采购质量岗等多个岗位，后面都备注了“知豆汽车”的信息，而且部分岗位的工作地点为兰州市永登县兰州新区。这一地址，正是知豆整车工厂的所在地。

种种迹象表明，这个曾经消失的新势力马上就要回来了。

02 、成也微电，败也微电

成立于 2006 年的知豆汽车，可以说是我国最早一批进入新能源汽车领域的企业，累计销量超过 10 万辆。

知豆汽车隶属于新大洋机电集团，总部位于甘肃兰州，从 2006 年开始到今天，知豆也有 18 年的历史了。

2001 年，新大洋机电成立，创始人为鲍文光，起初从事电动自行车和电动摩托车的电机、控制器和核心零部件（三大电、三小电）的生产，以及模具开发等业务。

2005 年，新大洋开始谋求转型，鲍文光想到了比两轮车更有技术含量和价值的纯电动汽车。第二年 9 月，新大洋成立子公司 —— 台州新大洋电动车有限公司，开始正式研发四轮电动车。

2008 年 8 月，四轮车项目组从台州新大洋电动车公司独立，升级组建电动汽车项目组，拉开“知豆时代”序幕。

都说勇敢的人先享受世界，第一批吃螃蟹的人自然是抢占到先机，知豆因为较早涉足纯电动车市场，在国内新能源车市刚发展的那些年，吃到不小的红利。

2012 年，知豆的整车产品通过了欧盟 E-Mark 和 CE 认证，10 月，第一台知豆微型电动汽车成功下线。同年年底，首批下线车辆，1000 辆知豆全部出口欧洲。

旗下首款纯电动车型知豆 D1，凭借两座式的设计和小巧灵活的车型，成功打开了微型车的市场。

在 2014 年末到 2015 年初，新大洋与吉利汽车、金沙江创投共同出资成立了知豆电动汽车有限公司，并在兰州建立了生产基地，以开拓国内市场。

2015 年，知豆的经典车型 D1、D2 相继上市，D2 一度成为国内单车销量最高的纯电动车，当年知豆的销量突破了 2 万辆。

2024 年的今天，一些新势力还没获得造车资质，而知豆汽车早在 2017 年就拿到了“双资质”，凭借 A00 级的纯电小车，在彼时还未风起云涌的新能源市场大放异彩，从 2015 开始，连续三年知豆汽车的年销量都突破了 2 万辆。

2017 年更是知豆汽车的巅峰时刻，年销量达到了 4.3 万辆，同比增幅高达 79%。在当时的国内新能源车企中，销量仅次于北汽新能源，并且还在出口欧洲等国家。

彼时，我国对新能源汽车的政策不断出台，支持和补贴也不断加大，知豆汽车也靠着时代的红利大赚，市场估值甚至高达 80 亿。

只不过，成败都系于微型纯电车，同样是在知豆高光的 2017 年，国家宣布将调整新能源汽车补贴政策，提高了纯电动车型的续航里程至 250km，时速则提高到了 100km/h。

而公开信息显示，当年知豆汽车搭载的是 72V / 150Ah 的锰酸锂 / 磷酸铁锂电池，最高时速可达 80km/h，在还没有快充技术的时候，充满一次电需要 6 个小时，续航仅为 160 公里左右。

这对知豆的影响无疑是巨大的，最先反映在了销量上，从 2018 年开始，知豆汽车的销量急剧下降，全年销量降至 1.5 万辆，同比降幅高达 65.1%。到了 2019 年，知豆汽车上半年仅卖出了 2005 辆，就此开始走下坡路。

达不到补贴标准，使得知豆少了一大笔收入来源，而后，知豆又经历了工厂停工、裁员、欠薪等一系列风波，最终陷入破产重整的境地，创始人鲍文光也被限制高消费。

负债 18 亿的知豆汽车最终在 2019 年进入破产重整，股权被拍卖，先后有多方重整投资人接洽，但最终并无人接盘，直到进入 2024 年。

03、两轮升四轮的升级战

5 年过去，知豆面临的市场已经发生了翻天覆地的变化。

四年前，上汽通用五菱在成都车展期间正式发布了宏光 MINIEV，一款车长 3 米、续航 120km、售价不到 3 万元的微型纯电小车，上市后一炮而红，曾先后七次登顶全球新能源单一车型销量冠军，市场份额占比一度高达 75%。

一时间微型电动市场迎来一片繁荣，长安、吉利、东风等多家车企推出了同级别车型，但时至今日，微型车市场最热闹的时候已经过去了。

就连霸主五菱宏光 MINI EV 的销量增长也逐渐放缓，2023 年全年，五菱宏光 MINI EV 共售出 237863 辆，月均销量约 2 万辆，乍一看还是很多，但其实远不及前两年动辄 3、4 万辆的月销量，下滑幅度超 50%。

2022 年，五菱宏光 MINI EV 的销量是 55.4 万辆，仅用了不到三年，销量就突破百万。只不过新能源市场发展的浪潮之快，价格战之狠，让五菱也措手不及，为了挽救销量颓势，五菱曾多次对 MINI EV 做出价格调整。

五菱宏光 MINI EV 最新的 2024 款售价是 4.18 万和 4.68 万，续航分别为 170km 和 215km。

按照目前的信息，知豆的新车仍然是 A00 级纯电小车，搭载一台 27 马力的电动机，采用国轩高科的磷酸铁锂电池，单看这些信息，并不能保证有出色的竞争力。

那知豆复活的意义是什么？

其实在知豆破产重组的过程中，曾遇到过一次“伯乐”，当时一家名为“ST 银亿”的房地产企业曾发布公告，表明打算当知豆汽车的重整投资人，不过双方最终的合作并没有敲定。

而当时 ST 银亿看中的就是知豆汽车的新能源汽车生产资质，其不仅是国内最早进入新能源汽车领域的企业之一，更是全国少有的拥有双部委审核的独立完整新能源汽车生产资质的企业之一。

也就是说，知豆算是微型电动汽车里的优质资产，有 124 项的专利申请，还获得过欧盟 E-MARK、CE 认证，曾进入意大利、法国、西班牙等欧美国家，这些品牌印象仍属于比较稀缺的资产。

而且对于爱玛来说，作为电动自行车领域的头部品牌，此时参与到知豆的复活，大概率是想探索一种全新的市场，依靠成千上万家门店，短途代步仍是一个巨大的金矿。

只不过市场挑战仍然存在，竞争对手也在多维度打压，怎么把手中资源发挥最大的价值，是爱玛最先需要解决的。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：楚门 王磊

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