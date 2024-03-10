中国电动汽车在英国遇难题：高昂维修成本等吓退保险公司

IT之家 3 月 10 日消息，中国电动车在英国市场遭遇了来自保险公司的重重阻碍，许多新上市的车型要么难以获得保险，要么保费高得令人难以接受，造成这种现象的主要原因在于保险公司担心高昂的维修成本、缺乏技术信息以及零部件更换等待时间过长。

据英国汽车杂志 Auto Express 的报道，比亚迪海豹、长城欧拉 03 以及一些名爵车型都被列为难以投保的名单之中。英国保险业资助的风险情报公司 Thatcham Research 认为，保险公司之所以对中国汽车制造商感到担忧，是因为他们并不了解欧洲的汽车维修流程。

Thatcham Research 的负责人 Ben Townsend 澄清说，他们对中国车本身的质量并没有质疑，问题在于这些刚进入英国市场的电动车企没有与保险业进行良好的沟通。

Townsend 表示：“想对中国以及印度、越南的车企说，不要仅仅把车卖到英国市场就以为能大获成功。请你们来和我们谈谈，了解这个市场，了解你们需要采取哪些措施，这样当你们的产品上市时，才能拥有完善的物流体系。我们拥有独立的维修网络，可以支持你们的车辆并使其在市场上更具可持续性，从而降低总拥有成本，让消费者拥有应得的选择。”

然而，在中国电动车遭遇保险困境的同时，英国本土的电动车车主也面临着不断上涨的保费。今年早些时候的一份报告显示，英国电动车车主的保费几乎是燃油车车主的两倍。另一篇报道聚焦于特斯拉在英国的保险市场，同样提到了特斯拉车主因保险费用飞涨而苦恼。甚至有一家保险公司拒绝为 Smart EQ ForFour 续保。

还有报道指出，由于轻微的电池问题，一些主流西方汽车制造商的车型也被保险公司判定为全损报废。将电池用作车身结构部件的汽车更容易被保险公司判定为全损。

IT之家注意到，英国全国车身维修协会执行董事 Martyn Rowley 则特别指出了中国制造商零部件供应不足的问题。他在接受 Auto Express 采访时提到长城欧拉 03（中国市场名为欧拉好猫）为例：“我们的维修人员因为一些可笑的原因放弃了维修这辆车，这些问题对于福特或沃克斯霍尔来说根本不算问题。但对于欧拉 03 来说，你根本买不到零件，考虑到这些都是价值数百万英镑的业务，我认为这是荒谬的。”

Auto Express 联系了长城欧拉，该公司发言人承认一些车主在获得保险方面遇到了困难。他们表示正在采取措施改善这一状况，但同时坚称零部件供应充足。长城欧拉认为，问题可能出在品牌知名度不高，第三方沟通不畅导致零部件等待时间被夸大。

另一个障碍是，在中国国内市场，汽车制造商并不一定提供关于如何维修车辆的文档。此外，中英两国在维修可行性方面也存在差异。在中国，人工成本较低，一些大的车身维修工作可能被认为是轻而易举的任务。然而，由于欧洲人工费率较高，同样的维修在欧洲可能就变得划不来了。

显而易见，英国保险业和中国汽车制造商之间存在着脱节，最终受害者是消费者。随着潜在关税的出台，这可能会严重影响中国电动汽车在英国和欧洲市场的竞争力。

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