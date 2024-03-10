宁德时代董事长曾毓群称欧美车企从未停止电动化，“可能因为不赚钱就推迟”

IT之家 3 月 10 日消息，据央视网今日报道，宁德时代董事长曾毓群在采访时谈到了近期多家欧美车企削减或推迟电动化的话题，“欧美车企没有回归燃油车，也没有停止（电动汽车），可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵。”

记者随后询问：“那您觉得他们会重启电动汽车业务吗？”曾毓群则回答，“肯定的！从来就没停过，都在搞啊。”

另一位国内车企高管也谈到了欧美车企电动化速度减缓的话题。同样在今天，《科技日报》发布了对长安汽车党委书记、董事长朱华荣的采访，朱华荣称欧美汽车巨头电动化对于中国车企来说，机遇大于挑战。“欧美企业并非不想发展新能源汽车，而是在发展过程中面临成本等因素的挑战，恰好中国汽车业有自己的解决方案，若有需要的话，我们可以输出技术、零部件，这也是机遇。”

综合IT之家此前报道，宝马研发主管弗兰克・韦伯曾在去年 12 月称有关公司即将放弃内燃机的说法“完全胡说八道”。此前有消息人士称，鉴于竞争对手纷纷加大对电动传动系统的投资，宝马将不再参与燃油发动机的研发。对此，韦伯断然驳斥：“首先，这不是事实。其次，说燃油发动机技术已经黔驴技穷也绝非事实。”

上月末，梅赛德斯-奔驰曾宣布放弃“到 2030 年实现完全电动化”的计划（前提是市场条件允许），并继续生产燃油车，从而“在 2035 年之前满足不同的客户需求”。

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