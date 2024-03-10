三星 Galaxy M15 5G 手机海外上架，配备 6000mAh 电池

IT之家 3 月 10 日消息，三星近日低调地在包括伊拉克和黎凡特地区在内的一些市场上架了其最新款智能手机 Galaxy M15 5G。尽管官方尚未公布新机的具体售价和上市时间，但三星已经在其官网列出了该机的详细规格信息。

据IT之家了解，Galaxy M15 5G 配备了 6.5 英寸的 Super AMOLED 显示屏，支持 90Hz 刷新率。显示屏的亮度为 800 尼特，在户外也能清晰显示内容。外观设计方面，Galaxy M15 5G 与前辈们保持着相似风格，后置三摄，略显圆润的边框能带来舒适的握持手感。配色方面则提供了浅蓝色、深蓝色和灰色三种选择。

性能方面，三星官方虽然没有正式确认新机的处理器型号，但提到这是一颗拥有 2.2GHz 主频的八核处理器，结合此前曝光的信息来看，应该是联发科的天玑 6100+ 处理器。此外，该机拥有 4GB 内存和 128GB 存储空间，同时支持最大 1TB 的 MicroSD 卡扩展存储。

影像方面，Galaxy M15 5G 后置三摄系统采用 50MP 主摄 + 5MP 超广角 + 2MP 微距镜头的组合，前置则为 13MP 摄像头。

Galaxy M15 5G 出厂预装了最新的安卓 14 操作系统，三星承诺将提供四代安卓系统更新和五年的安全补丁更新。续航方面，Galaxy M15 5G 配备了 6000mAh 大容量电池，并支持 25W 快充。值得一提的是，Galaxy M15 5G 还保留了 3.5mm 耳机接口，并采用侧边指纹识别解锁方案。

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