微软 Surface Laptop 6 / Pro 10 跑分流出，分别搭载英特尔酷睿 Ultra 5 135H / 135U 处理器

IT之家 3 月 10 日消息，据 Windows Latest 报道，新款 Surface Laptop 6 和 Surface Pro 10 的跑分信息已曝光。其中，Surface Laptop 6 配备了 14 核的英特尔酷睿 Ultra 5 135H 处理器、8GB 内存以及运行 Windows 11 24H2 操作系统，而 Surface Pro 10 则搭载了 12 核的酷睿 Ultra 5 135U 处理器。

泄露的跑分信息显示，Surface Laptop 6 在 Geekbench 平台上有多达 10 条测试记录，其中最高分为单核 1464 分和多核 8633 分。

酷睿 Ultra 5 135H 处理器拥有 14 颗核心，这些核心被分为性能核心和能效核心，以更好地处理不同类型的任务。其中，4 颗性能核心最高时钟频率可达 4.6 GHz，适用于高负载运算；另外 10 颗能效核心最高时钟频率为 3.6 GHz，适合日常使用。从跑分信息来看，Surface Laptop 6 的测试基础频率为 3.60 GHz，这可能与测试时运行的 Windows 11 专业版以及平衡电源模式有关。

Surface Pro 10 的跑分信息则显示其单核得分 1360 分，多核得分 7158 分。其搭载了定位中端的酷睿 Ultra 5 135U 处理器，并辅以神经处理单元 (NPU) 芯片，该芯片可能会为“Paint NPU with Live Canvas”等功能提供支持。

酷睿 Ultra 5 135U 处理器拥有 12 颗核心，其中包括 2 颗高性能核心和 10 颗能效核心。两种类型的核心协同工作，旨在优化设备的功耗和性能。高性能核心最高时钟频率可达 4.4 GHz，适用于高强度任务；能效核心最高时钟频率为 3.6 GHz。从跑分信息来看，测试中的 Surface Pro 10 拥有 31.86GB 的内存，正式版本应该为 32GB，预计 Surface Pro 10 将提供 8GB、16GB 和 32GB 的内存可选配置。

值得一提的是，早些时候 Chiphell 论坛有爆料者公布了微软 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6 英特尔版的配置信息：

Surface Pro 10 英特尔版

代号 OEMHT，搭载 Meteor Lake-U15，可选英特尔酷睿 Ultra 5-135U / Ultra 7-165U，标配 8GB RAM。

Surface Laptop 6 英特尔版

代号 OEMML，搭载 Meteor Lake-H，可选英特尔酷睿 Ultra 5-135H / Ultra 7-165H，标配 8GB RAM。

对于 Surface Laptop 6 的具体配置，还有待微软在北京时间 3 月 22 日零点的发布会上了解更多信息，届时IT之家将第一时间带来相关报道。

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