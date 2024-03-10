微软 Surface Pro 10 / Laptop 6 英特尔版有望至高搭载酷睿 Ultra 7-165U / H、标配 8GB RAM

IT之家 3 月 10 日消息，微软将在将于太平洋夏令时 3 月 21 日上午 9 点（北京时间 3 月 22 日凌晨 0 点）举办名为“办公新时代”的线上新品发布会，推出新款 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6 笔记本电脑。

而根据IT之家小伙伴投稿，近日 Chiphell 论坛有爆料者公布了微软 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6 英特尔版的配置信息：

Surface Pro 10 英特尔版

代号 OEMHT，搭载 Meteor Lake-U15，可选英特尔酷睿 Ultra 5-135U / Ultra 7-165U，标配 8GB RAM。

Surface Laptop 6 英特尔版

代号 OEMML，搭载 Meteor Lake-H，可选英特尔酷睿 Ultra 5-135H / Ultra 7-165H，标配 8GB RAM。

另据IT之家此前报道，微软还将介绍与新款设备中集成的神经处理单元 (NPU) 相关的 Windows 和 AI 新功能。其中一项名为“AI Explorer”的功能，可以将用户在电脑上的所有操作转化为可搜索的记忆，相当于一个更加强大的 AI 助理。

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