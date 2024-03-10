首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>微软

微软 Surface Pro 10 / Laptop 6 英特尔版有望至高搭载酷睿 Ultra 7-165U / H、标配 8GB RAM

2024/3/10 17:53:59 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：
感谢IT之家网友 软媒用户1796420 的线索投递！

IT之家 3 月 10 日消息，微软将在将于太平洋夏令时 3 月 21 日上午 9 点（北京时间 3 月 22 日凌晨 0 点）举办名为“办公新时代”的线上新品发布会，推出新款 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6 笔记本电脑。

而根据IT之家小伙伴投稿，近日 Chiphell 论坛有爆料者公布了微软 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6 英特尔版的配置信息：

Surface Pro 10 英特尔版

  • 代号 OEMHT，搭载 Meteor Lake-U15，可选英特尔酷睿 Ultra 5-135U / Ultra 7-165U，标配 8GB RAM。

Surface Laptop 6 英特尔版

  • 代号 OEMML，搭载 Meteor Lake-H，可选英特尔酷睿 Ultra 5-135H / Ultra 7-165H，标配 8GB RAM。

另据IT之家此前报道，微软还将介绍与新款设备中集成的神经处理单元 (NPU) 相关的 Windows 和 AI 新功能。其中一项名为“AI Explorer”的功能，可以将用户在电脑上的所有操作转化为可搜索的记忆，相当于一个更加强大的 AI 助理。

相关阅读：

微软宣布将于 3 月 22 日举行新品发布会，Surface Pro 10 / Laptop 6 可期

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：微软酷睿Surface Pro 10Surface Laptop 6笔记本电脑

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用