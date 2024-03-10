首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > VR之家>VR应用

Meta Quest 2 / 3 / Pro 头显正式支持同屏运行多款第三方安卓应用

2024/3/10 19:57:31 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 3 月 10 日消息，X 平台数据挖掘者“Lunayian”此前在 Meta Quest 头显最近推出的 v63 版本固件源码中发现，Meta 正在测试改善第三方安卓应用使用体验，允许将第三方安卓应用固定在 Dock 基座上。

目前 Meta 已经悄悄开放了相关功能，这也标志着 Quest 头显可以同屏运行多款第三方安卓应用

此前在 Meta Quest 头显中，使用第三方安卓应用存在严格限制，用户只能一次使用一款第三方安卓应用，不支持同屏开启多款第三方应用，而如今拥有相关设备的小伙伴们只要将 Quest 更新至 v63 版本，便能够获得相关改进

另据IT之家此前报道，Meta 首席技术官 Andrew Bosworth 表示，该公司正在为旗下 Meta Quest 头显进行“核心 UI 基础架构重塑”，旨在为用户带来更佳的用户体验和“更丰富的环境”。

相关阅读：

受苹果 Vision Pro 刺激，Meta 计划重塑 Quest 头显核心 UI 基础架构

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：VR头显QuestMetaQuest 3

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用