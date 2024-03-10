Meta Quest 2 / 3 / Pro 头显正式支持同屏运行多款第三方安卓应用

IT之家 3 月 10 日消息，X 平台数据挖掘者“Lunayian”此前在 Meta Quest 头显最近推出的 v63 版本固件源码中发现，Meta 正在测试改善第三方安卓应用使用体验，允许将第三方安卓应用固定在 Dock 基座上。

目前 Meta 已经悄悄开放了相关功能，这也标志着 Quest 头显可以同屏运行多款第三方安卓应用。

此前在 Meta Quest 头显中，使用第三方安卓应用存在严格限制，用户只能一次使用一款第三方安卓应用，不支持同屏开启多款第三方应用，而如今拥有相关设备的小伙伴们只要将 Quest 更新至 v63 版本，便能够获得相关改进。

另据IT之家此前报道，Meta 首席技术官 Andrew Bosworth 表示，该公司正在为旗下 Meta Quest 头显进行“核心 UI 基础架构重塑”，旨在为用户带来更佳的用户体验和“更丰富的环境”。

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