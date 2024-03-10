5.98 万元，吉利几何 E 萤火虫 301KM 龙腾版车型上市

IT之家 3 月 10 日消息，据“吉利汽车”官网，几何 E 萤火虫 301KM 龙腾版目前已经正式上市，这款车型起售价 5.98 万元，号称“电比电低”、“首款 300 公里 5 万级纯电 SUV”。

作为参考，几何 E 萤火虫长宽高分别为 4006*1765*1550mm，轴距为 2485mm，301KM 流光上市指导价 6.98 万元，301KM 星光上市指导价 7.68 万元。

据介绍，几何 E 萤火虫配备电子怀挡、双 10.25 英寸高清双联屏，支持蓝牙钥匙、驻车舒享模式、电动天窗等。在环保方面，新车采用了婴儿级座椅生态材料，搭载 CN95 级别空调滤芯 + 新风系统。

智能驾驶方面，该车配备 L2 级智能驾驶辅助，支持 ACC 自适应续航、AEB 自动紧急制动、LDW 车道偏离预警、IHBC 智能远光灯控制等功能。

动力方面，几何萤火虫版车型搭载电机最大功率 82 马力 (IT之家注：60kW)，最大扭矩 130 牛・米，配备 29.67/39.3kWh 宁德时代磷酸铁锂电池，CLTC 工况纯电续航里程分别为 301km / 401km。

此前，吉利已经推出价格更优惠的帝豪 L HiP 龙腾版、银河 L7 / L6 龙腾版车型，缤越 / 缤瑞 COOL 龙腾版车型 3 月 8 日上市，预计将同样采取该策略。

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