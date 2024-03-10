NASA 欧罗巴快船将携带 260 万公众名字，踏上探索木卫二之旅

IT之家 3 月 10 日消息，美国宇航局 (NASA) 计划于今年 10 月发射的欧罗巴快船 (Europa Clipper) 将携带一份特殊的“信息包”，其中包括超过 260 万公众提交的姓名。

延续以往向太空发送激励信息的传统，NASA 为即将飞往木卫二欧罗巴的欧罗巴快船设计了一块三角形金属板，以传达飞船与地球之间的联系。金属板的主体部分刻有“美国桂冠诗人”艾达・莱蒙 (Ada Limón) 的手写诗歌《赞颂神秘：献给木卫二的诗篇》，以及一块承载着 260 万公众名字的硅微芯片。

据IT之家了解，这块金属板由钽金属制成，大小约为 18 厘米乘 28 厘米，其两面都刻有图案。面向外侧的面板以艺术手法强调了地球与木卫二的联系，语言学家们收集了来自世界各地 103 种语言中表示“水”的录音，并将这些录音文件转换成波形图 (声音波的可视化表示) 刻画在板上，这些波形图从一个代表美国手语“水”的手势符号向外发散。

“欧罗巴快船保险库面板的内容和设计都蕴含着深意，” NASA 总部华盛顿行星科学分部主任 Lori Glaze 表示，“这块面板融合了人类在宇宙中最优秀的东西 —— 科学、技术、教育、艺术和数学。通过水这种对所有已知生命形式都至关重要的元素建立联系的信息，完美地诠释了地球与我们将要探索的神秘海洋世界之间的联系。”

欧罗巴冰壳下可能存在着浩瀚的海洋，其水资源总量是地球海洋的总和的两倍以上。经过长达 26 亿公里的旅程后，欧罗巴快船将于 2030 年抵达木星轨道，并计划执行 49 次接近欧罗巴的飞越任务。为了探测欧罗巴是否存在适合生命存在的条件，飞船将使用强大的科学仪器套件收集有关木卫二的地下海洋、冰壳、稀薄大气层和空间环境的数据。这些仪器的电子设备被安置在一个巨大的金属保险库中，以保护它们免受木星强烈的辐射影响，这块纪念金属板将密封住保险库的一个开口。

由于寻找宜居条件是此次任务的核心，德雷克公式也刻在了金属板的内侧。天文学家弗兰克・德雷克 (Frank Drake) 在 1961 年提出了这个数学公式，用于估计在除地球以外的地方发现高级文明的可能性。此后，该公式一直激励和指导着天体生物学和相关领域的科学研究。

此外，金属板内侧的艺术品还包括了一个与“水洞” (water hole) 相关的图案。水洞是指被认为适合进行星际通信的无线电频率范围，因为水分子本身就会在太空中发出这种频率的电波。天文学家们利用这一特性来搜索来自宇宙其他文明的信号，信息板内侧的图案正是描绘了这些无线电发射线。

最后，金属板上还刻有行星科学的奠基人之一罗恩・格里利 (Ron Greeley) 的肖像，正是他 20 年前为开发欧罗巴探测任务所做的早期努力，为欧罗巴快船的诞生奠定了基础。

“我们在这个金属板的设计中倾注了大量思考和灵感，就像我们在这个任务本身所做的一样，” NASA 南加州喷气推进实验室的项目科学家 Robert Pappalardo 说，“这是一个长达数十年的旅程，我们迫不及待想看看欧罗巴快船在这个水世界将向我们展示什么。”

欧罗巴快船在喷气推进实验室完成组装后，将被运往佛罗里达州的 NASA 肯尼迪航天中心，为 10 月的发射做准备。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。