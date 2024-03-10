理想 MEGA 纯电 MPV 明日开启全国交付，展车试驾车已陆续到达全国零售中心

IT之家 3 月 10 日消息，理想汽车在 3 月 1 日推出了理想 MEGA 车型，这款车型将于明天开启交付，全国统一零售价 55.98 万元，目前相关展车、试驾车已陆续到达全国 464 家零售中心。

官方表示，3 月 10 日及之前大定用户以及预订用户都将获得 20kW 直流充电桩免费升级或 6000 度电理想超级充电权益，而 3 月 11 日-4 月 30 日定购的用户，将享受 3000 度电的理想超级充电权益。

据介绍，理想 MEGA 拥有 4 种外观颜色选择，标配灰色金属漆、银色金属漆、熊猫白珍珠漆，可以选装大象灰特别版珍珠漆，选装价格为 1 万元人民币。内饰有白色和咖色两种选择。

IT之家注意到，该车的内饰仍与理想 L 系列车型保持一致，顶棚采用高级丝绒材质，配备了双 15.7 英寸联屏、17 英寸 OLED 后排屏，仪表依旧被嵌在方向盘内。该车第二排采用独立座椅，提供零重力模式及“躺平”模式，诸如腿托、扶手、水杯架，压缩机冷暖箱等舒适性配置也都没有缺席。该车第二排还配有双 50W 无线充电面板，支持通风。

参数方面，理想 MEGA 长宽高分别为 5350/1965/1850mm，轴距为 3300mm，可利用空间 3791mm，电机峰值功率 400kW，峰值扭矩 542 牛・米，0-100km/h加速仅 5.5 秒。配备宁德时代 5C 麒麟电池，续航 710km，CLTC 工况每百公里电耗 15.9kWh，号称拥有充电 12 分钟补能 500km 的水准，号称“全世界量产车最快充电速度”。

相关阅读：

《“公路高铁”开来了：理想 MPV 车型 MEGA 上市，55.98 万元》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。