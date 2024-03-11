紫光展锐签约五大银行，项目资金用于支持展锐 5G 发展

IT之家 3 月 11 日消息，紫光展锐银团签约仪式近日成功举行，此次银团由工商银行、建设银行、浦发银行、招商银行、中信银行等五大银行组成。

展锐银团签约牵头行 —— 中国工商银行上海分行副行长王睿作为银团代表在致辞中提到，紫光展锐是国内最早从事手机通信芯片研发的企业，本次银团项目资金将用于支持展锐 5G 发展，助力展锐在 5G 领域持续攻关，取得更大突破。展望未来，银团将紧跟展锐发展需求，提供一揽子综合金融服务，在更多领域进行更加密切的交流与探讨。

紫光集团执行副总裁、紫光展锐董事长马道杰表示，作为公开市场全球前三、大陆唯一的全场景通信技术芯片企业，展锐将充分利用好本次银团项目资金，在新技术预研、新产品开发、供应链建设等方面持续发力，尽快缩小和世界先进水平间差距。同时将加深与金融机构合作，在发展中寻求更多机会，以优异的经营业绩、良好的风险控制、稳定的投资收益不断回报大家的信任与支持。

据IT之家此前援引市场研究机构 Canalys 数据，紫光展锐 2023 年第四季度表现亮眼，其芯片的出货量和营收同比均增长了 24%。其中，一半采用紫光展锐芯片的手机都来自传音控股旗下，包括 Tecno、Infinix 和 iTel 等在发展中国家颇受欢迎的品牌。

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