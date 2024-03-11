vivo X100S 手机有望配备 1.5K 极窄 OLED 直屏 + 玻璃机身，可选白 / 黑 / 青 / 钛四种配色

IT之家 3 月 11 日消息，博主 @数码闲聊站今天曝光了一款“天玑 9300+”直屏新机的部分规格信息，IT之家综合评论区及此前报道获悉该机有望为 vivo X100S 手机。

据博主介绍，这款手机配备 1.5K 极窄直屏 + 金属直角中框 + 玻璃机身，拥有白 / 黑 / 青 / 钛四个配色，“都是质感很好的玻璃机身”。

IT之家汇总此前系列手机曝光信息如下：

SoC：联发科天玑 9300+

屏幕：6.78 英寸 1.5K 8T LTPO OLED 直屏

电池：5000 毫安时 + “百瓦有线快充”

目前 vivo 还未官宣这款新机，具体发布时间暂时未知。上一代的 X90 手机于 2022 年 11 月 22 日发布，X90s 发布于 2023 年 6 月 26 日，而 X100 发布于 2023 年 11 月 13 日，预计今年新机也会采取类似的发布节奏。

▲ IT之家图赏： vivo X100 手机

相关阅读：

《消息称 vivo X100S 手机有望搭载天玑 9300+ 处理器、1.5K OLED 直屏》

《天玑 9300+ 处理器规格首曝：vivo X100S Pro 手机搭载》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。