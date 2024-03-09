vivo T3 5G 手机渲染图曝光：6.67 英寸屏幕、天玑 7200 芯片、5000 万主摄

IT之家 3 月 9 日消息，国外科技媒体 Appuals 近日发布博文，分享了 vivo T3 手机的规格和照片。

vivo T3 将配备一块 6.67 英寸 AMOLED 屏幕，中间有一个用于自拍相机的打孔，该面板将提供 FHD+ 分辨率、120Hz 刷新率和峰值亮度最高 1800 尼特。

该机采用联发科 Dimensity 7200 处理器，基于 4 纳米处理技术。vivo 声称，这款手机的安兔兔基准测试得分将超过 734000 分。

该手机将配备 8GB 内存，有 128GB 和 256GB 两种存储配置。此外，该手机还将配备扩展内存 3.0 功能，据 vivo 称，该功能可在手机内分配高达 8GB 的存储空间作为扩展内存。

在拍照方面，vivo T3 将配备一个 5000 万像素的索尼 IMX5882 镜头，光圈为 f / 1.79，支持 OIS，以及一个 200 万像素的虚化镜头，光圈为 f / 2.4。

第三个传感器是 Flicker Sensor，用于在室内照明条件下拍摄时最大限度地减少闪烁。

主摄像头像素为 5000 万，支持每秒 30 帧的 4K 视频录制。此外，1600 万像素的摄像头将用于捕捉自拍，光圈为 f / 2.45。

vivo T3 将配备 5000mAh 电池，支持 44W FlashCharge 有线充电。该手机还将支持双立体声扬声器和一个 microSD 卡插槽，可将存储空间扩展至 1TB。此外，这款手机还具有 IP54 防尘防水功能。

vivo T3 将有水晶薄片和宇宙蓝两种颜色可供选择，每种颜色都有独特的设计图案。在尺寸方面，Cosmic Blue 配色的机身尺寸为 7.83 毫米，重量为 185.5 克，而 Crystal Flake 配色的机身尺寸为 7.95 毫米，重量为 188 克。

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