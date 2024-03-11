华为 HiCar 智行 14.2.0.171 众测更新：支持悬浮窗显示、识别广东话 / 四川话等

IT之家 3 月 11 日消息，据IT之家网友反馈，华为 HiCar 智行日前迎来 14.2.0.171 众测更新，大小为 32.1MB。本次众测任务预计结束时间为 2024 年 4 月 30 日，实际结束时间将视具体参与和反馈情况而定。

主要更新内容：

智慧桌面导航信息悬浮窗展示；

连接体验优化，PIN 码输入后自动连接；

语音支持识别广东话和四川话，前往“车机端设置”->“智慧语音”->“方言识别”；

支持更多应用，汽水音乐等应用上线；

解决部分已知问题。

据官方介绍，HiCar 智行是华为公司推出的手机和汽车互联产品，通过简单的连接，用户即可在驾驶时可通过车机来使用手机的导航、音乐、电话、语音交互等功能。

目前，华为 HiCar 智行正式版已经支持高德地图车道级导航；部分应用支持以“平行视界”（应用内分屏）方式显示，依赖 HarmonyOS 4 和车机屏幕尺寸；支持手机播控中心切换 HiCar 出声设备 （依赖 HarmonyOS 4）。

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