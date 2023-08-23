长安汽车宣布率先搭载华为 HiCar 4.0：手机 App 上车，支持平行视界

IT之家 8 月 23 日消息，长安汽车今日宣布率先搭载华为 HiCar 4.0，实现手机与车机软硬件的深度互联，宣称带来“全新的手车互联无界体验”。

IT之家附华为 HiCar 4.0 主要功能：

无感互联：一次配对，自动连接。手机开启蓝牙靠近中控，发现汽车后输入连接码，进行首次验证。还可以通过 USB 线连接手机。

手机生态上车：手机 App 上车，让车内大屏、音响联动（以实际上车效果为准）。

应用融合：一级车机界面直达手机，一目了然的深度定制列表（以实际上车效果为准）。

平行视界：即使横屏车机，也完美适配手机应用。

卡片融合：支持车机卡片展示，手机导航、音乐、日程信息，重要信息一触即达。

摇一摇导航流转：手机摇一摇，地址流转到车机，自动发起导航。

长安汽车表示，完整功能将于全新车型搭载，而无感互联、手机生态上车、摇一摇导航流转功能将于启源 A07、长安逸达等车型更新上线。

一图看懂长安汽车 × 华为 HiCar 4.0：

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