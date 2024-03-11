【IT之家开箱】小米 14 Ultra 钛金属特别版图赏：“硬”核扎实，独树一帜

2 月 22 日，小米发布了小米 14 Ultra 系列手机，这是小米史上最强悍的影像旗舰，不久前，IT之家已经为大家带来了小米 14 Ultra 黑色科纳皮版本的图赏和评测，该系列中还有一款备受关注的钛金属特别版，将于 3 月 12 日正式发售。现在IT之家也拿到了这个版本的手机，火速为大家送上开箱图赏。

小米 14 Ultra 钛金属特别版的包装盒相较于普通版更大，扁平式的礼盒设计，但包装盒整体仍然是黑色，正面有产品名称标识，右下角多了“钛金属特别版”的字样。

下面主要看手机，小米 14 Ultra 钛金属特别版相比标准版最大的不同自然在于中框，它的中框采用超强的航天级钛合金和高强铝合金材料。具体来说使用的是钛合金注射成型工艺。采用 TC-4 超强钛合金，屈服强度达到 900 兆帕，是 14 Ultra 标准版的 214%，材料硬度则是标准版的 259%。

而手机的背面，仍然是“第三代科纳皮”材质，素皮触感非常接近真皮，柔软、油润、细腻。阻尼感很强。

摄像头模块则延续了标准版的圆形大镜头设计，与前代产品也基本保持一致，只是模组周围多了一圈高亮的 Deco 金属圈，与镜头模组的衔接处，还有一圈金边，镜头模组盖板外圈，是细腻的格子纹路。

背面的左下方是竖向的“xiaomi”Logo，黑色的文字和镜头的颜色形成了呼应。

手机正面是 6.73 英寸的 2K 全等深微曲屏，虽然是直屏，但是观感上却也圆润、柔顺，有一种过去 2.5D 玻璃的质感，整块屏幕好像是悬浮在中框之上。

屏幕顶部是一枚居中的挖孔摄像头，同时还有一个独立的听筒单元，可实现定向出声。

屏幕的四面边框看起来也是极窄的，亮屏时有较强的视觉冲击力。

小米 14 Ultra 钛金属特别版三围尺寸为 161.4mm×75.3mm×9.2mm，重量比标准版略重一些，为 229.6g。

机身顶部为扬声器和麦克风、底部为扬声器、麦克风、USB Type-C 双面充电接口、麦克风和 SIM 卡插槽。机身右侧则为电源键和音量增减按键，左侧没有实体按键，只有白色的天线隔断。

包装配件方面，小米 14 Ultra 钛金属特别版随机附赠了充电器、数据线、取卡针、说明书，同时还有一个科纳皮手机保护壳。

总体来说，小米 14 Ultra 钛金属特别版在标准版的基础上质感更上一层，更加坚固、扎实和耐用，颜值独树一帜，是一款有着影像极客气质和较高辨识度的产品。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。