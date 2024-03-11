消息称三星将在其智能手机中使用更多的索尼相机传感器

IT之家 3 月 11 日消息，相机传感器是智能手机最重要的组件之一，索尼是全球第一大相机传感器制造商。三星的 System LSI 部门也生产 ISOCELL 品牌的相机传感器，且位居全球第二。一直以来三星自家的 Galaxy 手机大多采用其自主研发的传感器，不过未来这一局面可能会发生改变。

据韩国科技媒体 ETNews 报道，三星未来可能在其智能手机中采用更多索尼的相机传感器。索尼半导体解决方案公司（Sony Semiconductor Solutions，索尼相机传感器的制造商）计划将部分相机传感器生产线从日本转移到韩国，据称是为了扩大和加强对三星的传感器供应。有消息称，索尼已经与其韩国后端代工合作伙伴商讨了封装和测试工序，这些合作伙伴包括 LB Semicon、NGion、ALT 和 ASE Korea。

相机图像传感器芯片晶圆将从日本运往韩国进行封装，并切割成独立的芯片。索尼要求这些韩国公司为其后端工序提供 10 级洁净室。10 级洁净室是指每立方英尺空间中灰尘颗粒（大于 0.5 微米）少于 10 个的洁净环境，可最大限度减少灰尘对芯片造成的污染。这些韩国公司还将进行晶圆划片和重构等工序，挑选优质芯片并进行重新排列。

据一位熟悉内情的业内人士透露：“三星移动部门 (MX division) 正鼓励内部竞争，计划将 System LSI 部门生产的传感器与索尼的产品混合使用于其智能手机。而索尼为了更积极地响应客户需求，正在将后端工序扩展到韩国。据我了解，这项计划正在推进中。”

显然，三星移动部门此举旨在通过引入竞争，促使索尼半导体解决方案公司与其 System LSI 子公司之间展开良性竞争，从而加快新技术应用并降低自身成本。据IT之家了解，目前索尼在全球移动相机传感器市场占据超过 50% 的份额，遥遥领先于排名第二的三星 (10%)。

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