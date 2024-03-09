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索尼回应手机业务退出中国：正稳健运营中，对未来在中国的发展充满期待

2024/3/9 19:09:04 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 斗皇圣佛华南吴彦祖灯笼Light地板轰鸣風見暉一软媒新友1933769UPTONIA西窗旧事航空先生 的线索投递！

IT之家 3 月 9 日消息，微博博主 @sunniton 爆料称，索尼可能会砍掉 Xperia 智能手机业务，至少会彻底退出中国大陆市场。

对此，索尼中国回应界面新闻称：“包括手机业务在内的索尼旗下多项在华业务，正在稳健运营当中。中国是索尼最重要的海外市场之一，我们对未来在中国的发展充满期待。”

实际上，前段时间就有传言称索尼 Xperia 1 VI 发售的国家和地区数量将会减少，原本日媒猜测是不再面向美国市场发售，现在看来很可能还不止。

索尼 Xperia 手机在中国的发展历史并不短，至少自 2013 年推出 Xperia Z1 时就已经开始在中国大陆销售。IT之家查询发现，目前索尼 Xperia PRO-I、 Xperia 5 III、Xperia 1 V、Xperia 5V、Xperia1 IV 仍在售卖中。

索尼 Xperia 5 V 手机发布于去年 9 月，机身采用纤薄、一体化的设计，搭配金属框架和磨砂玻璃背板，机身尺寸为 154 x 68 x 8.6 毫米，重量约 182g，提供蓝、黑、银三款配色，首发定价 6499 元。

该机搭载高通骁龙 8 Gen2 移动平台，配备 6.1 英寸 2520x1080 分辨率 120Hz 刷新率 OLED 显示屏，支持实时 HDR、DCI-P3 100%，120 高帧已适配《王者荣耀》《穿越火线：枪战王者》等。

影像方面，索尼 Xperia 5 V 搭载 Exmor T 移动影像传感器，采用了新的双层晶体管像素技术，配合多帧合成降噪处理，弱光环境下的噪点及动态范围表现，据称“能媲美全画幅相机”。新升级散景模式，首次搭载视频快剪，配备语音优先麦克风。

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关键词：索尼手机xperia

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