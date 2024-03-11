曜越 Thermaltake 推出赛车模拟器专用屏幕支架，支持安装 3 台 32 寸显示器

IT之家 3 月 11 日消息，曜越 Thermaltake 今日推出 Triple Racing Monitor Stand 赛车模拟器专用屏幕支架，支持安装 3 台 32 寸显示器，并推荐与此前发布的 GR500 赛车模拟器座舱搭配使用。

曜越 Thermaltake Triple Racing Monitor Stand（型号：GEA-RMS-TMSBLK-01），可容纳三台显示器，每台最大 32 英寸。该支架既可搭配平面显示器，也可搭配曲面显示器使用，支架两翼的弧度最大可调整至 60 度。

IT之家查询 Thermaltake 官网获悉，这款支架由 1.5 毫米厚的钢板制成，总重约 50 公斤；92cm-97cm 高度可调，带有三个标准的 VESA 显示器安装座；除支持安装 3 台 32 寸显示器外，也支持两台 55 寸电视的安装。

Thermaltake 官方建议将其与 GR500 赛车模拟器座舱、1000R 弧度的 TGM-V32CQ 显示器搭配使用。

▲ Thermaltake GR500 赛车模拟器座舱

目前，官方仍未公布该款赛车模拟器专用显示器支架的定价。

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